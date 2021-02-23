بترو-لوجيستيكس: انخفاض صادرات نفط إيران 250 ألف برميل

قالت بترو-لوجيستيكس لتتبع الناقلات لرويترز الثلاثاء، إن صادرات النفط الإيرانية انخفضت في فبراير 2021 بنحو 250 ألف برميل يوميا.

ولم تزل العقوبات تعيق حركة صادرات النفط الإيرانية، حتى في تلك الخطوات الالتفافية للتحايل وضخ النفط صوب الدول التي تساعد إيران في الالتفاف على العقوبات مثل فنزويلا.

وكان موقع آخر لتتبع حركة السفن، أكد وصول شحنة نفط إيرانية سرية بحجم 44 مليون لتر بنزين إلى فنزويلا.

وفي 10 فبراير الجاري، قال مسؤول أميركي إن واشنطن باعت أكثر من مليون برميل من الوقود الإيراني الذي صادرته بموجب برنامج العقوبات العام الماضي.

وتعتبر عمليات المصادرة جزءاً من العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على طهران بسبب برنامجها النووي.