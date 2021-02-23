.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بترو-لوجيستيكس: انخفاض صادرات نفط إيران 250 ألف برميل

ناقلة النفط فورتشن التي ترفع العلم الإيراني
ناقلة للنفط
النفط

بترو-لوجيستيكس: انخفاض صادرات نفط إيران 250 ألف برميل

منذ بداية فبراير 2021

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت بترو-لوجيستيكس لتتبع الناقلات لرويترز الثلاثاء، إن صادرات النفط الإيرانية انخفضت في فبراير 2021 بنحو 250 ألف برميل يوميا.

ولم تزل العقوبات تعيق حركة صادرات النفط الإيرانية، حتى في تلك الخطوات الالتفافية للتحايل وضخ النفط صوب الدول التي تساعد إيران في الالتفاف على العقوبات مثل فنزويلا.

وكان موقع آخر لتتبع حركة السفن، أكد وصول شحنة نفط إيرانية سرية بحجم 44 مليون لتر بنزين إلى فنزويلا.

وفي 10 فبراير الجاري، قال مسؤول أميركي إن واشنطن باعت أكثر من مليون برميل من الوقود الإيراني الذي صادرته بموجب برنامج العقوبات العام الماضي.

وتعتبر عمليات المصادرة جزءاً من العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على طهران بسبب برنامجها النووي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس
تناولوا اللقاح المتوفر ولا تنتظروا.. فاوتشي يحذر تناولوا اللقاح المتوفر ولا تنتظروا.. فاوتشي يحذر

الأكثر قراءة

وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا
وفاة رجل أعمال مصري كبير وفاة رجل أعمال مصري كبير
مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا
آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا
تطورات كورونا يوسف شعبان.. الحالة متراجعة تطورات كورونا يوسف شعبان.. الحالة متراجعة
سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة

قبل أن تذهب

حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا
حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا

اكتشف المزيد