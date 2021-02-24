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مصدران: انخفاض إنتاج روسيا النفطي إلى 10 ملايين برميل يوميا

نفط روسيا مناسبة
إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز انخفض إلى 10.09 مليون برميل يوميا
اقتصاد روسيا

مصدران: انخفاض إنتاج روسيا النفطي إلى 10 ملايين برميل يوميا

متابع الغاء المتابعة

موسكو – رويترز

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أبلغ مصدران مطلعان رويترز، اليوم الأربعاء، أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز انخفض إلى 10.09 مليون برميل يوميا في الفترة بين أول فبراير شباط و23 منه، مقارنة مع متوسط 10.16 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني.

وتشمل بيانات الإنتاج مكثفات الغاز وهي نوع من النفط الخفيف.

ولا تعلن روسيا عن إنتاج المكثفات بشكل منفصل. ولم ترد وزارة الطاقة على الفور على طلب من رويترز للتعقيب.

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وكان الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم نفط الروسية ألكسندر ديوكوف، قد قال في وقت سابق إن الطلب العالمي على الخام يظهر اتجاهات إيجابية وقد يعود لمستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا في أوائل العام المقبل.

وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، أن المنتجين والمستهلكين راضون عن أسعار نفط تتراوح بين 45 و60 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أنه من الصعب الإبقاء على الأسعار فوق 60 دولارا.

وتلقى ارتفاع سعر النفط في الأشهر الأخيرة الدعم أيضا من شح الإمدادات العالمية، ما يرجع بدرجة كبيرة إلى تخفيضات الإنتاج التي تقوم بها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون حلفاء في مجموعة أوبك+ التي تضم روسيا.

وقالت مصادر بأوبك+ لرويترز إن منتجي المجموعة سيخففون القيود على الإمدادات على الأرجح بعد أبريل/نيسان نظرا لتعافي الأسعار.

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