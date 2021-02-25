النفط يحوم قرب أعلى مستوى في 13 شهراً

واصلت أسعار النفط مكاسبها لرابع جلسة على التوالي اليوم الخميس، وبلغت أعلى مستوياتها منذ أكثر من 13 شهراً، مدعومة بتأكيد البنك المركزي الأميركي بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة، وانخفاض حاد في إنتاج الخام الأميركي في الأسبوع الماضي بسبب العاصفة التي اجتاحت ولاية تكساس.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل/نيسان 33 سنتا أو 0.5% إلى 67.37 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل/نيسان 23 سنتا أو 0.4% إلى 63.45 دولار للبرميل.

ولامست عقود الخامين أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير/كانون الثاني 2020 في وقت سابق من الجلسة، إذ بلغ خام برنت 67.49 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس 63.67 دولار للبرميل.

وينقضي أجل عقود خام برنت لشهر أبريل/نيسان غدا الجمعة.

وتراجع الدولار الأميركي بفعل تأكيد من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة، وإن عزز ذلك شهية المخاطرة لدى المستثمرين وأسواق الأسهم العالمية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، أمس الأربعاء، إن إنتاج الخام الأميركي انخفض بأكثر من 10% أو ما يعادل مليون برميل يوميا في الأسبوع الماضي بسبب عاصفة شتوية شديدة تجتاح ولاية تكساس.