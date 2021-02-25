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"باركليز" يرفع توقعاته لسعر النفط 7 دولارات لـ62 دولاراً

النفط

"باركليز" يرفع توقعاته لسعر النفط 7 دولارات لـ62 دولاراً

استجابة أضعف من المتوقع من المنتجين الأميركيين تجاه زيادة الأسعار وعودة المخزونات إلى طبيعتها

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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رفع بنك باركليز، اليوم الخميس، توقعاته لسعر النفط في 2021، إذ أشار إلى استجابة أضعف من المتوقع من المنتجين الأميركيين تجاه زيادة الأسعار وعودة المخزونات إلى طبيعتها بعد العاصفة الثلجية التي اجتاحت تكساس في الأسبوع الماضي.

ورفع البنك توقعاته لسعر خام برنت في 2021 بواقع 7 دولارات إلى 62 دولارا للبرميل، فيما توقع زيادة سعر خام غرب تكساس الوسيط 6 دولارات إلى 58 دولارا للبرميل، بحسب ما ورد في "رويترز".

وقال البنك البريطاني "الطقس الأكثر برودة عن المعتاد، خاصة في الولايات الجنوبية، سرع عودة المخزونات إلى مستواها الطبيعي حيث أدى لاضطراب الإنتاج أكثر من الطلب".

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وخفضت شركات الطاقة الأميركية الأسبوع الماضي عدد منصات الحفر النفطية العاملة لأول مرة منذ نوفمبر تشرين الثاني مع اجتياح الثلوج معظم أنحاء تكساس.

وتوقع البنك أن ترفع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+، الإمدادات الكلية بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا خلال الربع الثاني من العام.

ومن المنتظر أن تجتمع المجموعة في الرابع من مارس آذار.

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