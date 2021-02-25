نيجيريا.. سرقة 200 ألف برميل يومياً من النفط والخسارة بالمليارات

قال رئيس شركة النفط الوطنية النيجيرية إن نيجيريا تفقد 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا بسبب السرقة والتخريب، مما يسلط الضوء على الخسائر المالية الناجمة عن انعدام الأمن.

وفي ظل سعر يبلغ نحو 66.70 دولار للبرميل من خام برنت، تصل الخسائر إلى أكثر من 13 مليون دولار يوميا، أي أكثر من 4.8 مليار دولار سنويا، في وقت تشتد فيه حاجة نيجيريا إلى المال لمعالجة الفقر وتحسين الوضع الأمني وتعزيز الاقتصاد، الذي انكمش 1.92 بالمئة في 2020 لأسباب منها الجائحة.

جاءت تصريحات العضو المنتدب لمجموعة شركة النفط الوطنية النيجيرية ميلي كياري، أثناء اجتماع مع لاكي إيرابور القائد الجديد للجيش النيجيري، حسبما أفاد بيان للشركة.

وقال كياري في البيان "على صعيد خسائر الخام، فهي مازالت مستمرة.. في المتوسط، نفقد 200 ألف برميل من الخام يوميا،" عازيا الخسائر إلى اللصوص والمخربين.

بدوره، أفاد إيرابور أن القوات المسلحة ستحمي النفط والغاز النيجيريين.

وقال "حياتنا الاقتصادية تتوقف توقفا شبه تام على شركة النفط الوطنية، ولهذا يجب أن نبذل كل ما يمكن لتوفير كل ما تحتاجونه".