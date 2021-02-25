.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

نيجيريا.. سرقة 200 ألف برميل يومياً من النفط والخسارة بالمليارات

سرقة نفط نيجيريا
نيجيريا تفقد 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً بسبب السرقة والتخريب
فساد مالي

نيجيريا.. سرقة 200 ألف برميل يومياً من النفط والخسارة بالمليارات

تصل الخسائر إلى أكثر من 13 مليون دولار يومياً، أي أكثر من 4.8 مليار دولار سنوياً

متابع الغاء المتابعة

أبوجا – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس شركة النفط الوطنية النيجيرية إن نيجيريا تفقد 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا بسبب السرقة والتخريب، مما يسلط الضوء على الخسائر المالية الناجمة عن انعدام الأمن.

وفي ظل سعر يبلغ نحو 66.70 دولار للبرميل من خام برنت، تصل الخسائر إلى أكثر من 13 مليون دولار يوميا، أي أكثر من 4.8 مليار دولار سنويا، في وقت تشتد فيه حاجة نيجيريا إلى المال لمعالجة الفقر وتحسين الوضع الأمني وتعزيز الاقتصاد، الذي انكمش 1.92 بالمئة في 2020 لأسباب منها الجائحة.

جاءت تصريحات العضو المنتدب لمجموعة شركة النفط الوطنية النيجيرية ميلي كياري، أثناء اجتماع مع لاكي إيرابور القائد الجديد للجيش النيجيري، حسبما أفاد بيان للشركة.

وقال كياري في البيان "على صعيد خسائر الخام، فهي مازالت مستمرة.. في المتوسط، نفقد 200 ألف برميل من الخام يوميا،" عازيا الخسائر إلى اللصوص والمخربين.

بدوره، أفاد إيرابور أن القوات المسلحة ستحمي النفط والغاز النيجيريين.

وقال "حياتنا الاقتصادية تتوقف توقفا شبه تام على شركة النفط الوطنية، ولهذا يجب أن نبذل كل ما يمكن لتوفير كل ما تحتاجونه".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

خبير بريطاني بالأمراض المعدية: الكمامة ستلازمنا 5 سنوات خبير بريطاني بالأمراض المعدية: الكمامة ستلازمنا 5 سنوات
شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس

الأكثر قراءة

وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا
وفاة رجل أعمال مصري كبير وفاة رجل أعمال مصري كبير
مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا
آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا
البيت الأبيض: بايدن أكد للملك سلمان التزام أميركا بالدفاع عن أمن السعودية البيت الأبيض: بايدن أكد للملك سلمان التزام أميركا بالدفاع عن أمن السعودية
سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة

قبل أن تذهب

حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا
حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا

اكتشف المزيد