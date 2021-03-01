بعد إقرار الحزمة الأميركية.. النفط يقفز 2% ليحوم قرب 66 دولارا

ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار، اليوم الاثنين، عقب إقرار مجلس النواب الأميركي حزمة تحفيز ضخمة إلا أن تباطؤ نمو أنشطة المصانع في الصين حد من المكاسب.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو أيار 1.24 دولار ما يوازي 1.9% إلى 65.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش. وانتهي العمل بعقود أبريل نيسان يوم الجمعة.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.18 دولار ما يعادل 1.9% إلى 62.68 دولار للبرميل.

وسجلت أسعار شهر أقرب استحقاق للعقدين أعلى مستوى في 13 شهرا في الأسبوع الماضي، ولكنها تراجعت يوم الجمعة إلى جانب الأسواق المالية العالمية عقب هبوط السندات بسبب مخاوف التضخم.

وكتب كبير خبراء الأسواق العالمية لدى أكسي ستيفن إينس، في مذكرة اليوم، "أسعار النفط تتعافى هذا الصباح تماشيا مع الأصول العالية المخاطر بفضل إقرار مشروع قانون التحفيز الأميركي في مجلس النواب".

وأقر مجلس النواب الأميركي حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار يوم السبت ليعزز شهية المستثمرين للمخاطرة وصعد بأسواق الأسهم في آسيا. وتنتقل الحزمة لمجلس الشيوخ لإجراء المزيد من المناقشات.

كما أن الموافقة على لقاح جونسون آند جونسون للوقاية من كوفيد-19 عزز النظرة المستقبلية للاقتصاد.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارجها وهي المجموعة التي تعرف بأوبك+ يوم الخميس، وقد تناقش السماح بعودة ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا للسوق.