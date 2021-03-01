متوسط سعر خام دبي يرتفع لأعلى مستوى في 13 شهرا في فبراير

قال مصدران بسوق النفط اليوم الاثنين إن متوسط سعر خام دبي القياسي للشرق الأوسط، كما تعرضه منصة ستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس للتسعير، ارتفع في فبراير شباط إلى 60.855 دولار للبرميل في المتوسط، وهو أعلى مستوياته منذ يناير/ كانون الثاني 2020.

يحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم في كل شهر قياسا إلى متوسطات خامي سلطنة عمان ودبي.

وغيرت أرامكو السعودية معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات المتجهة إلى آسيا من أكتوبر/تشرين الأول 2018 إلى متوسط بلاتس دبي والعقود الآجلة للخام العماني ببورصة دبي للطاقة.