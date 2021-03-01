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تراجع إنتاج أوبك النفطي في فبراير.. والتزام الدول يقفز لـ121%

The logo of the Organisation of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) sits outside its headquarters ahead of the OPEC and Non-OPEC meeting, Austria. (File photo: Reuters)
شعار منظمة أوبك
أوبك بلس

تراجع إنتاج أوبك النفطي في فبراير.. والتزام الدول يقفز لـ121%

عزز خفض طوعي من جانب السعودية التخفيضات المتفق عليها مع منتجين حلفاء، منهياً 7 زيادات شهرية متتالية

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لندن – رويترز

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أظهر مسح لرويترز أن إنتاج أوبك النفطي تراجع في فبراير شباط، إذ عزز خفض طوعي من جانب السعودية التخفيضات المتفق عليها مع منتجين حلفاء، منهياً 7 زيادات شهرية متتالية.

وخلص المسح إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" التي تضم 13 عضوا ضخت 24.89 مليون برميل يوميا في فبراير شباط، بانخفاض 870 ألف برميل يوميا عن يناير كانون الثاني. وهذا هو أول انخفاض شهري منذ يونيو حزيران 2020.

إلى ذلك، أشار المسح إلى ارتفاع التزام دول أوبك بتعهدات خفض إنتاج أوبك+ إلى 121% في فبراير من 103% في يناير.

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وقررت أوبك وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، إبقاء الإمدادات ثابتة إلى حد كبير في شهر فبراير شباط، غير أن السعودية نفذت خفضا إضافيا بسبب مخاوف من بطء تعافي الطلب.

وعلى خلاف ذلك، قال مصدران بقطاع النفط لرويتر إن قازاخستان زادت إنتاجها النفطي في فبراير 8% على أساس شهري إلى 5.736 مليون طن، متجاوزة الحصة التي حددتها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها.

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