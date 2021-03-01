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ارتفاع صادرات "غازبروم" خارج الاتحاد السوفيتي السابق 33%

جازبروم الروسية
جازبروم الروسية
النفط

ارتفاع صادرات "غازبروم" خارج الاتحاد السوفيتي السابق 33%

خلال شهري يناير وفبراير

متابع الغاء المتابعة

موسكو - رويترز

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قالت شركة غازبروم الروسية العملاقة للطاقة، اليوم الاثنين، إن صادراتها من الغاز الطبيعي خارج دول الاتحاد السوفيتي السابق زادت 32.9%، على أساس سنوي إلى 34.5 مليار متر مكعب في أول شهرين من العام الحالي.

وأضافت أن إنتاجها من الغاز الطبيعي بلغ 89.9 مليار متر مكعب خلال تلك الفترة، بزيادة 7.8%، على أساس سنوي.

كان الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم، ألكسندر ديوكوف، قال في وقت سابق إن الطلب العالمي على الخام يظهر اتجاهات إيجابية وقد يعود لمستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا في أوائل العام المقبل.

وأضاف أن المنتجين والمستهلكين راضون عن أسعار نفط تتراوح بين 45 و60 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أنه من الصعب الإبقاء على الأسعار فوق 60 دولارا.

وقال ديوكوف إن غازبروم نفط ستواصل دفع توزيعات أرباح مؤقتة.

تلقى ارتفاع سعر النفط في الأشهر الأخيرة الدعم أيضا من شح الإمدادات العالمية، ما يرجع بدرجة كبيرة إلى تخفيضات الإنتاج التي تقوم بها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون حلفاء في مجموعة أوبك+ التي تضم روسيا.

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