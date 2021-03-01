صادرات العراق النفطية ترتفع لـ 2.96 مليون برميل في فبراير

قالت وزارة النفط اليوم الاثنين إن صادرات العراق من الخام ارتفعت إلى 2.96 مليون برميل يوميا في فبراير 2021 من 2.868 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

وأضافت الوزارة أن الصادرات من مرافئ البصرة في جنوب العراق بلغت 2.825 مليون برميل يوميا في فبراير ارتفاعا من 2.77 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

أظهر مسح لرويترز أن إنتاج أوبك النفطي تراجع في فبراير، إذ عزز خفض طوعي من جانب السعودية التخفيضات المتفق عليها مع منتجين حلفاء، منهياً 7 زيادات شهرية متتالية.

وخلص المسح إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" التي تضم 13 عضوا ضخت 24.89 مليون برميل يوميا في فبراير، بانخفاض 870 ألف برميل يوميا عن يناير. وهذا هو أول انخفاض شهري منذ يونيو 2020.

إلى ذلك، أشار المسح إلى ارتفاع التزام دول أوبك بتعهدات خفض إنتاج أوبك+ إلى 121% في فبراير من 103% في يناير.