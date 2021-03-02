أدنوك الإماراتية ستخفض إمدادات النفط 5% في أبريل

قالت مصادر مطلعة لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" تعتزم خفض مخصصات إمدادات الخام للمشترين بعقود محددة المدة 5% في أبريل/نيسان مقارنة مع نسبة تتراوح بين 10 و15% في مارس/آذار.

وأكدت شركتا تكرير في آسيا أنهما أبلغتا بخفض 5% لخام زاكوم العلوي متوسط الكبريت بينما قالت مصادر تجارية إن خفضا أقل سيسري على الخامات الثلاثة الأخرى لأدنوك وهي مربان وداس وأم اللولو.

وتأتي الخطوة قبل اجتماع منظمة أوبك وحلفائها في الرابع من مارس/آذار، فيما يُعرف بمجموعة أوبك+، ومن المتوقع أن تناقش تخفيفا متواضعا لقيود الإنتاج بداية من أبريل/نيسان.

وقالت ثلاثة مصادر في أوبك+ إن زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يوميا من أبريل/نيسان تبدو ممكنة دون التسبب في زيادة بالمخزونات، لكن قرار الوزراء عندما يجتمعون في الرابع من مارس/آذار سيتوقف على أحدث بيانات العرض والطلب حينئذ.

وقالت مصادر إن أدنوك أبلغت عملاء الشهر الماضي بخفض إمدادات مارس/آذار من خام زاكوم العلوي 15%. وقلصت إمدادات الخامات الثلاثة الأخرى 10%.

لم ترد أدنوك على الفور على طلب للتعقيب.