انخفاض إنتاج نفط روسيا في فبراير لـ10.1 مليون برميل يومياً

انخفض إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 10.1 مليون برميل يومياً في فبراير/شباط من 10.16 مليون برميل يوميا في الشهر السابق، على الرغم من خطط لزيادته، وفقا لحسابات لرويترز المستندة إلى تقرير من إنترفاكس بناء على بيانات من وزارة الطاقة اليوم الثلاثاء.

وكان من المقرر أن ترفع روسيا إنتاجها النفطي 65 ألف برميل يومياً اعتبارا من فبراير/شباط إذ اتفقت مجموعة أوبك+ لكبار منتجي الخام على تخفيف قيود تطبقها لدعم الأسعار وتخفيف فائض المعروض.

وذكرت وكالة الأنباء اليوم الثلاثاء استنادا إلى بيانات من وزارة الطاقة أن إنتاج النفط ومكثفات الغاز بلغ 38.56 مليون طن في فبراير/شباط، مقارنة مع 42.96 مليون طن في يناير/كانون الثاني.

ولم يتضح على الفور السبب في الانخفاض.

كان مصدران بالقطاع أبلغا رويترز الشهر الماضي أن التفسير المحتمل للانخفاض هو أن روسيا تجاوزت حصتها بموجب اتفاق أوبك+ العام الماضي وأن السعودية، أكبر منتج في أوبك والتي تخفض إنتاجها بشكل أحادي، طالبت جميع الأعضاء بالتعويض عن الإنتاج الزائد.

ومن المقرر أن تعقد أوبك+ اجتماعا عبر الإنترنت هذا الأسبوع لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.

ووفقا لمصادر في أوبك+، ستبحث المجموعة تخفيضا متواضعا للقيود على إمدادات النفط اعتبارا من أبريل/نيسان نظرا لتعافي الأسعار، على الرغم من أن البعض يشير إلى احتمال الإبقاء على الإمدادات مستقرة في الوقت الراهن نظرا لخطر حدوث انتكاسات في المعركة ضد الجائحة.