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رئيس بيكر هيوز يتوقع توازن سوق النفط في 2022

النفط

رئيس بيكر هيوز يتوقع توازن سوق النفط في 2022

من المرجح أن يحدث التوازن في 2022

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز الأميركية، إن صناعة الطاقة بدأت التعافي من إحدى أسوأ السنوات في التاريخ الحديث، بعد أن ضربت جائحة فيروس كورونا العالم.

وتوقع لورينزو سيمونيلي، تعافي الطلب على النفط خلال العام الجاري مشيرا إلى أن التوازن بين العرض والطلب سيشهد تحسنا أفضل في 2022.

كما أضاف سيمونيلي أن الاستثمارات في قطاع الطاقة من المرجح أن تعود بحلول 2022 مؤكدا أن النفط والغاز سيظلان مصدرا أساسيا للطاقة لا سيما في الأجل القريب.

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