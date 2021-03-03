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مسؤول: أدنوك ستزيل كافة قيود الوجهة لجميع خاماتها

أدنوك
وقعت أدنوك اتفاقات لبحث استخدام العقود الآجلة لمربان مع مستهلكين نهائيين صينيين
أدنوك

مسؤول: أدنوك ستزيل كافة قيود الوجهة لجميع خاماتها

وقعت اتفاقات لبحث استخدام العقود الآجلة لمربان مع مستهلكين نهائيين صينيين

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دبي - رويترز

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قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الأربعاء، إن الشركة ستزيل كافة قيود الوجهة لجميع خاماتها، وإنها وقعت اتفاقات لبحث استخدام العقود الآجلة لمربان مع مستهلكين نهائيين صينيين.

وستدشن بورصة إنتركونتننتال بورصة أبوظبي إنتركونتننتال للعقود الآجلة والتداول في العقود الآجلة لمربان هذا الشهر.

وتوقع المسؤول التنفيذي بـ"أدنوك" أن يساهم خام مربان بنحو 50% من الطاقة الإنتاجية لنفط أدنوك البالغة 5 ملايين برميل يوميا بحلول 2030.

إلى ذلك، أشار إلى أن الشركة تنشر تقارير إتاحة صادرات مربان على أساس شهري.

بالمقلب الآخر، شدد على أن الإمارات ملتزمة بتخفيضات أوبك، وأدنوك لديها مخزونات كافية من الخام لضمان عدم انقطاع إمدادات مربان على الرغم من تخفيضات أوبك.

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