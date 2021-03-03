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الرميان: الحكومة السعودية ملتزمة ببيع مزيد من الأسهم في "أرامكو"

أرامكو

الرميان: الحكومة السعودية ملتزمة ببيع مزيد من الأسهم في "أرامكو"

القرار يبقى بيد الحكومة السعودية وليس بيد مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية

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دبي - العربية.نت

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قال رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية ياسر الرميان، إن الحكومة السعودية ما زالت ملتزمة ببيع المزيد من الأسهم من حصتها في "أرامكو"، وذلك عندما تتحسن أحوال السوق وعند رؤية انفتاح أكبر لشهية المؤسسات الاستثمارية المختلفة.

وأضاف الرميان، في تصريحات على هامش فعاليات مؤتمر Ceraweek للطاقة، أن القرار يبقى بيد الحكومة السعودية وليس بيد مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية.

إلى ذلك، أكد المشاركون في مؤتمر الطاقة "سيرا" أنه حتى مع ارتفاع سعر النفط إلى 60 دولاراً للبرميل، فإن النفط الصخري لن يعود بقوة بعد جائحة كورونا كما جرى في 2016.

أرامكو
أرامكو

إذ إن صناعة النفط الصخري التي استثمرت بغزارة في السنوات القليلة الماضية لزيادة حصتها السوقية، تركز الآن على الحفاظ على النقد، مما لا يضعها في موقع جيد للمنافسة مع منتجي أوبك منخفضي التكلفة، مع بدء الاقتصاد العالمي في التعافي.

فدول أوبك بلاس لديها 7 ملايين برميل من إنتاج النفط اليومي مخزنة في الاحتياطي، ما يعني أنها قادرة على زيادة إنتاجها بشكل أسرع وأسهل من منتجي النفط الصخري.

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