ارتفاع طفيف بأسعار النفط رغم الزيادة الحادة بالمخزون الأميركي 

ارتفعت العقود الآجلة للنفط في بداية تداولات اليوم الأربعاء، بأكثر من 0.3%، وذلك على الرغم من الزيادة الحادة بمخزونات النفط الأميركية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.46% إلى 62.99 دولار للبرميل في التعاملات الصباحية، وصعد أيضا خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 0.35% إلى 59.96 دولار للبرميل.

وأمس، تراجعت عقود الخام الأميركي 89 سنتا، أو 1.5%، لتبلغ عند التسوية 59.75 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 19 فبراير، فيما هبط خام برنت 99 سنتا، أو ما يعادل 1.6%، لتسجل عند التسوية 62.70 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لها منذ 12 فبراير.

المخزونات

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أمس أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت زيادة حادة غير متوقعة الأسبوع الماضي.

وزادت مخزونات الخام بمقدار 7.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 فبراير شباط بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضا قدره 928 ألف برميل.

وقال معهد البترول إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ارتفعت 732 ألف برميل.

وأظهرت البيانات أن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام انخفض بمقدار 1.75 مليون برميل يوميا.

وهبطت مخزونات البنزين 9.9 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 2.3 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 9.1 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 3 ملايين برميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي زادت بمقدار 631 ألف برميل يوميا.

أوبك

وقد تناقش أوبك وحلفائها، التي ستجتمع يوم الخميس، السماح بعودة ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا من الخام إلى السوق.

وتشير التوقعات إلى أن قيام المجموعة بإنتاج المزيد من النفط من أبريل مع تخفيف التخفيضات العميقة الحالية في الإمدادات.