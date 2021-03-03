.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

توقعات بالسماح بعودة  1.5 مليون برميل يوميا من النفط إلى الأسواق

أوبك بلس

توقعات بالسماح بعودة  1.5 مليون برميل يوميا من النفط إلى الأسواق

عبر وقف الخفض الطوعي للسعودية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

من المتوقع أن تناقش مجموعة أوبك بلس أثناء اجتماعها يوم غد الخميس تخفيف القيود على الإمدادات وإنتاج المزيد من النفط من الشهر المقبل، بينما تبدأ الاقتصادات في التعافي من أزمة فيروس كورونا.

وتشير التوقعات إلى أنه قد يتم السماح بعودة ما يصل إلى مليون ونصف المليون برميل يوميا من النفط إلى الأسواق عبر وقف الخفض الطوعي، الذي قدمته السعودية في فبراير ومارس وزيادة الإنتاج بخمسمئة ألف برميل يوميا.

ومن جانبه، قال محمد باركيندو، أمين عام منظمة أوبك إن آفاق الطلب على النفط تبدو أكثر إيجابية، خصوصا في آسيا.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط في بداية تداولات اليوم الأربعاء، بأكثر من 0.3%، وذلك على الرغم من الزيادة الحادة بمخزونات النفط الأميركية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.46% إلى 62.99 دولار للبرميل في التعاملات الصباحية، وصعد أيضا خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 0.35% إلى 59.96 دولار للبرميل.

وأمس، تراجعت عقود الخام الأميركي 89 سنتا، أو 1.5%، لتبلغ عند التسوية 59.75 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 19 فبراير، فيما هبط خام برنت 99 سنتا، أو ما يعادل 1.6%، لتسجل عند التسوية 62.70 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لها منذ 12 فبراير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

"نوابكن مش أحسن".. قاضية تهدد بمقاضاة الدولة اللبنانية
"مدرسة وليست حفلة".. تبرّج طالبات يثير جدلاً في مصر

الأكثر قراءة

شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر
أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان
"سوبر كورونا".. قوة ثلاثية العدوى تسبب ذعراً بالبرازيل
مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات
كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء! كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء!
فنانة سورية شهيرة تتفاخر بتسوّلها لبشار الأسد! فنانة سورية شهيرة تتفاخر بتسوّلها لبشار الأسد!

قبل أن تذهب

ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟
ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟

اكتشف المزيد