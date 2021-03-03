توقعات بالسماح بعودة  1.5 مليون برميل يوميا من النفط إلى الأسواق

من المتوقع أن تناقش مجموعة أوبك بلس أثناء اجتماعها يوم غد الخميس تخفيف القيود على الإمدادات وإنتاج المزيد من النفط من الشهر المقبل، بينما تبدأ الاقتصادات في التعافي من أزمة فيروس كورونا.

وتشير التوقعات إلى أنه قد يتم السماح بعودة ما يصل إلى مليون ونصف المليون برميل يوميا من النفط إلى الأسواق عبر وقف الخفض الطوعي، الذي قدمته السعودية في فبراير ومارس وزيادة الإنتاج بخمسمئة ألف برميل يوميا.

ومن جانبه، قال محمد باركيندو، أمين عام منظمة أوبك إن آفاق الطلب على النفط تبدو أكثر إيجابية، خصوصا في آسيا.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط في بداية تداولات اليوم الأربعاء، بأكثر من 0.3%، وذلك على الرغم من الزيادة الحادة بمخزونات النفط الأميركية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.46% إلى 62.99 دولار للبرميل في التعاملات الصباحية، وصعد أيضا خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 0.35% إلى 59.96 دولار للبرميل.

وأمس، تراجعت عقود الخام الأميركي 89 سنتا، أو 1.5%، لتبلغ عند التسوية 59.75 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 19 فبراير، فيما هبط خام برنت 99 سنتا، أو ما يعادل 1.6%، لتسجل عند التسوية 62.70 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لها منذ 12 فبراير.