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سبارك وأرامكو تنشئان منشأة للتصنيع باستثمارات 260 مليون ريال

اتفاقية سبارك وأرامكو
جانب من توقيع اتفاقية "سبارك" مع أرامكو السعودية
أرامكو

سبارك وأرامكو تنشئان منشأة للتصنيع باستثمارات 260 مليون ريال

عالمية المستوى

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دبي - العربية.نت

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وقعت مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك"، وشركة أرامكو السعودية، اليوم الخميس، اتفاقية لإنشاء منشأة عالمية المستوى لتصنيع وإنتاج كل من الأنابيب، والصمامات، والمضخات، والتوربينات، والآلات، والمعدات الدوّارة وخدمات صيانة حقول النفط.

وقالت "سبارك" في تغريدة لها بحسابها الرسمي بموقع التواصل "تويتر"، إن المنشأة بحجم استثمارات يقدر بـ 260 مليون ريال.

يذكر أن أرامكو السعودية تتولى إدارة مدينة الملك سلمان للطاقة وتشغيلها، حيث ستبني الشركة مقرها الرئيس للحفر وصيانة الآبار في المدينة، بالإضافة إلى تشغيل مركز الشراء وإدارة سلسلة الإمداد من هذا المركز.

وتقع المدينة في موقع استراتيجي في المنطقة الشرقية، المعروفة بموارد الزيت والغاز التي لا تضاهى، ومن المتوقع تطوير المشروع عبر ثلاث مراحل في منطقةٍ تبلغ مساحتها 50 كيلومترا مربعا.

وقال نائب رئيس أرامكو السعودية لهندسة البترول والتطوير ناصر النعيمي، في مقابلة سابقة مع قناة "العربية"، إن مدينة الملك سلمان للطاقة أنجزت 80% من أعمال المرحلة الأولى للمشروع.

ولفت إلى أن جزءا من المرحلة الثانية بدأ الاستثمار فيه وخلال عامين إلى 3 سيكون المشروع مستوطنا من قبل الشركات ولاسيما أرامكو.

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