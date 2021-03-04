.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

النفط يواصل مكاسبه.. وبرنت يصعد 0.8% إلى 64.6 دولار

نفط مناسبة
خام برنت يرتفع إلى 64.60 دولار للبرميل
أسعار النفط

النفط يواصل مكاسبه.. وبرنت يصعد 0.8% إلى 64.6 دولار

"أوبك" وحلفاؤها يدرسون تمديد تخفيضات الإنتاج حتى أبريل

متابع الغاء المتابعة

سنغافورة - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي اليوم الخميس، إذ تلقت الدعم من احتمال اتخاذ منتجي أوبك+ قرارا ضد زيادة الإنتاج في اجتماع مهم يعقد في وقت لاحق اليوم بجانب انخفاض مخزونات الوقود الأميركية.

وأضافت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 64.60 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت ما يزيد عن 2% أمس الأربعاء. وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 61.74 دولار للبرميل.

وقالت ثلاثة مصادر في أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاءها لرويترز، إن المجموعة تدرس تمديد تخفيضات الإنتاج حتى أبريل/نيسان بدلا من زيادة الإنتاج، إذ أن التعافي في الطلب على النفط ما زال هشا بسبب أزمة فيروس كورونا.

شعب يكنز مدخرات إضافية خلال كورونا تعادل اقتصاد كوريا قصص خاصة فيروس كورونا شعب يكنز مدخرات إضافية خلال كورونا تعادل اقتصاد كوريا

وكانت السوق تتوقع أن تخفف أوبك تخفيضات الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من أبريل/نيسان وأن تُنهي السعودية، أكبر منتج في أوبك، خفضا طوعيا لإنتاجها قدره مليون برميل يوميا إضافية.

وقال كبير محللي السوق لدى أواندا المعني بمنطقة آسيا والمحيط الهادي، جيفري هالي: "قدم تقرير رويترز نتيجة مزدوجة لاجتماع اليوم".

وتوقع محللو سيتي أن تتوصل مجموعة "أوبك +" إلى تسوية بشأن زيادة اسمية في الإنتاج قدرها 500 ألف برميل يوميا.

ويتوقع البنك أن تُبقي السعودية على خفضها الطوعي الإضافي البالغ 994 ألف برميل يوميا، وأن تبقى على حصتها من الإنتاج عند 8.256 مليون برميل يوميا.

وفي الولايات المتحدة، وعلى الرغم من ارتفاع قياسي في مخزونات النفط الخام زاد عن 21 مليون برميل الأسبوع الماضي، انخفضت مخزونات البنزين بأكبر قدر في 30 عاما إذ هوت أنشطة التكرير لأدنى مستوى لها على الإطلاق بسبب طقس متجمد في تكساس قطع إمدادات الكهرباء عن الملايين.

وقال محللو سيتي إن الولايات المتحدة تحولت إلى مستورد صاف للبترول الأسبوع الماضي بكمية قدرها 2.2 مليون برميل يوميا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

"نوابكن مش أحسن".. قاضية تهدد بمقاضاة الدولة اللبنانية
"مدرسة وليست حفلة".. تبرّج طالبات يثير جدلاً في مصر

الأكثر قراءة

شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر
أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان
"سوبر كورونا".. قوة ثلاثية العدوى تسبب ذعراً بالبرازيل
مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات
جديد طفلة المجاردة.. أم جنى: ملايين الدنيا لا تعوضني ابنتي جديد طفلة المجاردة.. أم جنى: ملايين الدنيا لا تعوضني ابنتي
كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء! كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء!

قبل أن تذهب

ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟
ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟

اكتشف المزيد