أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت يقفز 5% فوق 67 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط نحو 5% اليوم الخميس، بينما يبحث وزراء أوبك وحلفاؤهم مستقبل تقليصات المعروض.

وبحلول الساعة 15:57 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 3.04 دولار بما يعادل 4.7% إلى 67.11 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.84 دولار أو 4.6% مسجلا 64.12 دولار.

وبدأ وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها اجتماعا في الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش للبت في سياسة الإنتاج.

وقال مصدر إن روسيا قد أبلغت اجتماع أوبك+ أنه من المهم توخي الحذر وعدم الإخلال بتوازن السوق في ظل ضبابية كثيفة.

كما أشارت روسيا إلى أن الزيادة التدريجية للمعروض يجب أن تكون بحذر وخطوة خطوة، وفق المصدر.

وتابع المصدر أن روسيا قد أبدت لاجتماع أوبك+ أنها ترغب في زيادة إنتاج النفط خلال أبريل لسد عجز بسوق الوقود المحلية.

من جانبه، حث وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على توخي الحذر واليقظة في بداية اجتماع لوزراء أوبك وحلفائهم بشأن مستقبل خفض الإمدادات.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن تعافي الطلب على النفط مرهون بسرعة توزيع لقاحات الوقاية من فيروس كورونا، وكيفية توزيع اللقاحات في دول العالم.

وأضاف الوزير خلال رئاسته الاجتماع الرابع عشر لمنظمة ⁧أوبك⁩ والدول المنتجة من خارجها "أوبك+"، أن نسبة الامتثال بين أعضاء أوبك+ حققت أرقاماً عالية، والتفاهم بينهم كبير.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: "تعلمنا من السنة الماضية صعوبة التنبؤ في بيئة غير متوقعة، ونؤكد على أهمية الحذر والترقب، لا سيما أن جهودنا خففت أثر الموجات الثلاث للفيروس، وتخفيضات إنتاج دول التحالف والخفض الطوعي من السعودية بمقدار مليون برميل يومياً في شهري فبراير ومارس، أدت إلى تسارع وتيرة إعادة التوازن للسوق، وكل ما حققناه لن نهدره ولن تذهب جهودنا عبثاً".

وتابع الوزير: "قبل أن نأخذ خطوات إضافية دعونا نتأكد من أن الضوء الذي نراه في الأفق ليس زائفاً، والطريق الصحيح الآن هو الاستمرار في جهودنا، وأن يكون لدينا خطط طارئة واحتياطية في حالة حدوث أمور غير متوقعة".