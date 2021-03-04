مصادر: أوبك+ تتفق على إبقاء الإنتاج مستقراً في أبريل

قال مصدران في أوبك+ لرويترز، إن المجموعة اتفقت على إبقاء مستويات إنتاج النفط كما هي تقريبا في أبريل نيسان.

وأضاف المصدران أنه تقرر السماح لروسيا وكازاخستان بزيادات إنتاجية متواضعة في إطار الاتفاق.

وفي هذا الإطار، قال وزير طاقة كازاخستان، إن بلاده ستزيد إنتاج النفط 20 ألف برميل يوميا في أبريل ضمن اتفاق أوبك+، بينما روسيا ستزيد الإنتاج 130 ألف برميل يوميا.

إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط نحو 5% اليوم الخميس، بينما يبحث وزراء أوبك وحلفاؤهم مستقبل تقليصات المعروض.

وبحلول الساعة 15:57 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 3.04 دولار بما يعادل 4.7% إلى 67.11 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.84 دولار أو 4.6% مسجلا 64.12 دولار.

وبدأ وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها اجتماعا في الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش للبت في سياسة الإنتاج.

وقال مصدر إن روسيا قد أبلغت اجتماع أوبك+ أنه من المهم توخي الحذر وعدم الإخلال بتوازن السوق في ظل ضبابية كثيفة.

كما أشارت روسيا إلى أن الزيادة التدريجية للمعروض يجب أن تكون بحذر وخطوة خطوة، وفق المصدر.

وتابع المصدر أن روسيا قد أبدت لاجتماع أوبك+ أنها ترغب في زيادة إنتاج النفط خلال أبريل لسد عجز بسوق الوقود المحلية.

من جانبه، حث وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على توخي الحذر واليقظة في بداية اجتماع لوزراء أوبك وحلفائهم بشأن مستقبل خفض الإمدادات.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن تعافي الطلب على النفط مرهون بسرعة توزيع لقاحات الوقاية من فيروس كورونا، وكيفية توزيع اللقاحات في دول العالم.

وأضاف الوزير خلال رئاسته الاجتماع الرابع عشر لمنظمة ⁧أوبك⁩ والدول المنتجة من خارجها "أوبك+"، أن نسبة الامتثال بين أعضاء أوبك+ حققت أرقاماً عالية، والتفاهم بينهم كبير.