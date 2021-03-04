السعودية تقرر تمديد الخفض الإضافي للإنتاج.. وسعر النفط يقفز

قال وزير الطاقة السعودي اليوم الخميس إن المملكة ستمدد خفض إنتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يوميا، وستقرر خلال الأشهر المقبلة متى ستبدأ التراجع عنه تدريجيا.

وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان لمؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء أوبك+ "لسنا على عجلة من أمرنا... نتوخى الحذر،" مضيفا أن السعودية ستقرر متى تنهي خفض الإنتاج الطوعي "في الوقت المناسب لنا".

وقفزت عقود برنت والخام الأميركي أكثر من 5%، اليوم الخميس، بعد أن حث وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على توخي الحذر واليقظة في بداية اجتماع لوزراء أوبك وحلفائهم بشأن مستقبل خفض الإمدادات.

وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن تعافي الطلب على النفط مرهون بسرعة توزيع لقاحات الوقاية من فيروس كورونا، وكيفية توزيع اللقاحات في دول العالم.

وأضاف الوزير خلال رئاسته الاجتماع الرابع عشر لمنظمة ⁧أوبك⁩ والدول المنتجة من خارجها "أوبك+"، أن نسبة الامتثال بين أعضاء أوبك+ حققت أرقاماً عالية، والتفاهم بينهم كبير.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: "تعلمنا من السنة الماضية صعوبة التنبؤ في بيئة غير متوقعة، ونؤكد على أهمية الحذر والترقب، لا سيما أن جهودنا خففت أثر الموجات الثلاث للفيروس، وتخفيضات إنتاج دول التحالف والخفض الطوعي من السعودية بمقدار مليون برميل يومياً في شهري فبراير ومارس، أدت إلى تسارع وتيرة إعادة التوازن للسوق، وكل ما حققناه لن نهدره ولن تذهب جهودنا عبثاً".

وتابع الوزير: "قبل أن نأخذ خطوات إضافية دعونا نتأكد من أن الضوء الذي نراه في الأفق ليس زائفاً، والطريق الصحيح الآن هو الاستمرار في جهودنا، وأن يكون لدينا خطط طارئة واحتياطية في حالة حدوث أمور غير متوقعة".

وأشاد الوزير بجهود نيجيريا في إكمال جدول تعويضات زيادة إنتاجها، معرباً عن تطلعه إلى إكمال تعويضات باقي الدول.

وخلال التعاملات، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 3.04 دولار بما يعادل 4.7% إلى 67.11 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.84 دولار أو 4.6% مسجلا 64.12 دولار.