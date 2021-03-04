نوفاك: أسواق النفط تحسنت لكن لم تتعافَ بالكامل

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن أسواق النفط العالمية لم تتعاف تعافيا كاملا من الجائحة لكنها أفضل حالا عن العام الماضي.

وكان نوفاك يتحدث في مستهل اجتماع لمنتجي نفط أوبك+، حيث من المتوقع أن يبتوا في سياسة الإنتاج لشهر أبريل نيسان.

وارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار واحد للبرميل، اليوم الخميس، بعد أن حث وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على توخي الحذر واليقظة في بداية اجتماع لوزراء أوبك وحلفائهم بشأن مستقبل خفض الإمدادات.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن تعافي الطلب على النفط مرهون بسرعة توزيع لقاحات الوقاية من فيروس كورونا، وكيفية توزيع اللقاحات في دول العالم.

وأضاف الوزير خلال رئاسته الاجتماع الرابع عشر لمنظمة ⁧أوبك⁩ والدول المنتجة من خارجها "أوبك+"، أن نسبة الامتثال بين أعضاء أوبك+ حققت أرقاماً عالية، والتفاهم بينهم كبير.

إلى ذلك، أفاد الأمير عبدالعزيز بن سلمان: "تعلمنا من السنة الماضية صعوبة التنبؤ في بيئة غير متوقعة، ونؤكد على أهمية الحذر والترقب، لا سيما أن جهودنا خففت أثر الموجات الثلاث للفيروس، وتخفيضات إنتاج دول التحالف والخفض الطوعي من السعودية بمقدار مليون برميل يومياً في شهري فبراير ومارس، أدت إلى تسارع وتيرة إعادة التوازن للسوق، وكل ما حققناه لن نهدره ولن تذهب جهودنا عبثاً".

وتابع الوزير: "قبل أن نأخذ خطوات إضافية دعونا نتأكد من أن الضوء الذي نراه في الأفق ليس زائفاً، والطريق الصحيح الآن هو الاستمرار في جهودنا، وأن يكون لدينا خطط طارئة واحتياطية في حالة حدوث أمور غير متوقعة".