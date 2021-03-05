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أسعار النفط تغلق عند أعلى مستوى لها منذ نحو عامين

منصة نفط
أسعار النفط

أسعار النفط تغلق عند أعلى مستوى لها منذ نحو عامين

العقود الآجلة لخام برنت زادت تسليم مايو ما يزيد عن دولار إلى 69.57 دولار للبرميل

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دبي - العربية.نت

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ارتفعت أسعار النفط الجمعة بنسبة 3.9%، لتواصل المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها على عدم زيادة الإمدادات في أبريل/نيسان، إذ يترقبون تعافياً أكبر للطلب في ظل جائحة فيروس كورونا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو/أيار ما يزيد عن دولار إلى 69.57 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.85%، إلى 66.29 دولار.

وارتفع الخامان القياسيان أكثر من 4%، الخميس، بعد أن مددت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، تخفيضات إنتاج النفط إلى أبريل/نيسان، ومنحوا استثناءات محدودة لروسيا وقازاخستان.

أوبك+ تبقي معظم تخفيضات النفط في أبريل طاقة أوبك بلس أوبك+ تبقي معظم تخفيضات النفط في أبريل

وفي هذا السياق، قال كبير إستراتيجي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس مايكل مكارثي "إنه يظهر فقط المفاجأة في مدى انضباط أوبك+".

وتفاجأ المستثمرون بأن السعودية قررت الإبقاء على خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا خلال أبريل نيسان حتى بعد أن ارتفعت أسعار النفط على مدى الشهرين الفائتين.

وصعدت أسعار الخام منذ بداية نوفمبر تشرين الثاني لكن الطلب الحاضر على النفط من شركات التكرير وغيرها من المستهلكين لم يوازِ ذلك بعد، إذ يجري تداول شحنات إلى أسواق رئيسية مثل الصين بوجه عام بأسعار منخفضة في ظل تباطؤ المبيعات.

بدوره، قال وزير النفط الهندي دارمندرا برادان إن قرار أوبك+ بمواصلة تخفيضات الإنتاج سيلحق الضرر بالمستهلكين في الدول المشترية للخام.

ويراجع المحللون توقعاتهم للأسعار لتشمل استمرار تقييد الإمدادات من جانب أوبك+ ومنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة الذين يكبحون الإنفاق بهدف تعزيز عوائد المستثمرين.

إلى ذلك، رفع غولدمان ساكس توقعه لسعر برنت 5 دولارات إلى 75 دولارا للبرميل في الربع الثاني و80 دولارا للبرميل في الربع الثالث من العام الجاري، بينما زاد يو.بي.إس توقعه لبرنت إلى 75 دولارا للبرميل ولخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 72 دولارا للبرميل في النصف الثاني من 2021.

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