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غولدمان يرفع توقعه لسعر برنت لـ80 دولارا بالربع الثالث

فيلر توقعات غولدمان ساكس حول أسعار النفط
غولدمان يرفع توقعه لسعر برنت في الربعين الثاني والثالث
أسعار النفط

غولدمان يرفع توقعه لسعر برنت لـ80 دولارا بالربع الثالث

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دبي - العربية.نت

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رفع غولدمان ساكس كوموديتيز ريسيرش توقعه لسعر خام برنت للربعين الثاني والثالث 5 دولارات للبرميل.

بعد أن أبقت أوبك وحلفاؤها اتفاقهم لخفض الإمدادات دون تغيير، وقال إن "انضباط منتجي النفط الصخري" على الأرجح وراء زيادة إنتاج المجموعة بوتيرة أبطأ.

وأفاد البنك، في مذكرة بتاريخ أمس الخميس، أنه يتوقع الآن أن تبلغ أسعار برنت 75 دولارا للبرميل في الربع الثاني و80 دولارا للبرميل في الربع الثالث من 2021، بحسب ما ورد في "رويترز".

وتفاعل منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة سريعا مع مكاسب أسعار النفط في السنوات الأخيرة، ليفوزوا بحصة سوقية في الوقت الذي خفضت فيه السعودية ومنتجون آخرون كبار الإنتاج، بيد أنهم أحجموا عن تعزيز الإنتاج منذ تدمر الطلب بفعل الجائحة في العام الماضي.

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واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها أمس الخميس على تمديد معظم تخفيضات إنتاج الخام حتى أبريل نيسان، بعد أن قرروا أن تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا لا يزال هشا.

وقال غولدمان "استراتيجية إمدادات أوبك ناجعة بسبب عدم توقعها وفجائيتها.

"نعتقد أنه من الواضح حاليا أن أوبك+ في الحقيقة تنتهج استراتيجية سوق النفط التي تتسم بالشح، فيما يشير ميزان العرض-الطلب المحدث لدينا إلى أن (مخزونات) دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تنخفض لأدنى مستوياتها منذ 2014 بحلول نهاية العام الجاري".

وخفض البنك توقعه لإنتاج أوبك+ 0.9 مليون برميل يوميا على مدى الأشهر الستة المقبلة، قائلا إن الإمدادات من النفط الصخري وإيران وخارج أوبك ستظل غير مرنة بشدة على الأرجح تجاه الأسعار حتى النصف الثاني من 2021، مما يسمح لأوبك+ بإعادة موازنة سوق النفط سريعا.

وقال البنك إن المسألة الرئيسية ستكون "رد الفعل المحتمل للإمدادات الصخرية، بيد أن أحدث موسم للأرباح يشير إلى أن المستثمرين ما زالوا بعيدين عن تعويض النمو".

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