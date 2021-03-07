"أوبك بلس".. مفاجأة سعودية تدعم السوق النفطية

مفاجأة سعودية أخرى بتمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمليون برميل يومياً في أبريل، فيما قرر تحالف أوبك بلس إبقاء التخفيضات السابقة على حالها، مع منح استثناء لروسيا وكازاخستان لزيادة الإنتاج بـ 150 ألف برميل مجتمعين اعتباراً من مطلع أبريل.

القرار السعودي وصفه وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بأنه ترجمة عملية لمواقف المملكة الداعية إلى استمرار الحذر واليقظة في ظل استمرار حالة عدم اليقين.

وقال: "الخفض السعودي الإضافي منذ مطلع فبراير، كان له الأثر الأكبر في التحسن الذي طرأ على أسواق النفط مؤخراً، والذي تُوّج بوصول الأسعار إلى أعلى مستوى في 13 شهراً. أما روسيا، فحرصت على التأكيد على استمرارها في منظومة الالتزام بخفض الإنتاج، على الرغم من طلب الاستثناء".

وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك إن "دول أوبك بلس أكدت في بيانها أن قرارات خفض الإنتاج سحبت من المعروض 2.3 مليار برميل منذ أبريل 2020، ما ساهم في توازن السوق النفطية".