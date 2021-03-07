.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"أوبك بلس".. مفاجأة سعودية تدعم السوق النفطية

أوبك بلس

"أوبك بلس".. مفاجأة سعودية تدعم السوق النفطية

أبقت الخفض الطوعي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مفاجأة سعودية أخرى بتمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمليون برميل يومياً في أبريل، فيما قرر تحالف أوبك بلس إبقاء التخفيضات السابقة على حالها، مع منح استثناء لروسيا وكازاخستان لزيادة الإنتاج بـ 150 ألف برميل مجتمعين اعتباراً من مطلع أبريل.

القرار السعودي وصفه وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بأنه ترجمة عملية لمواقف المملكة الداعية إلى استمرار الحذر واليقظة في ظل استمرار حالة عدم اليقين.

وقال: "الخفض السعودي الإضافي منذ مطلع فبراير، كان له الأثر الأكبر في التحسن الذي طرأ على أسواق النفط مؤخراً، والذي تُوّج بوصول الأسعار إلى أعلى مستوى في 13 شهراً. أما روسيا، فحرصت على التأكيد على استمرارها في منظومة الالتزام بخفض الإنتاج، على الرغم من طلب الاستثناء".

وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك إن "دول أوبك بلس أكدت في بيانها أن قرارات خفض الإنتاج سحبت من المعروض 2.3 مليار برميل منذ أبريل 2020، ما ساهم في توازن السوق النفطية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة
لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟ لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟

الأكثر قراءة

اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟ اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟
قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال
إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا
ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته
التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية
مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي

قبل أن تذهب

بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم
بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم

اكتشف المزيد