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نمو واردات النفط الصينية 4% في يناير وفبراير بفضل طلب قوي

النفط

نمو واردات النفط الصينية 4% في يناير وفبراير بفضل طلب قوي

إضافة إلى توسعة طاقة التكرير في البلاد

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بكين - رويترز

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بلغت واردات الصين من النفط الخام 89.57 مليون طن في أول شهرين من 2021، بزيادة 4.1%، على أساس سنوي و9.5%، عن الفترة ذاتها من 2019، وذلك بفضل طلب قوي على الوقود وتوسعة طاقة التكرير في البلاد.

توازي شحنات نفط يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 11.08 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات نشرتها إدارة الجمارك اليوم الأحد. ولم تكشف أرقام الواردات لكل شهر على حدة.

شابت الواردات تعطيلات خلال العام الماضي بسبب تفشي كوفيد-19، الذي اكتشف أولا في مدينة ووهان بوسط الصين، وتلا ذلك توقف الأنشطة في الموانئ وتراجع الطلب على الوقود.

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وقد يؤدي اكتشاف بؤر إصابات جديدة بالمرض محليا وقيود السفر التي فرضتها بكين خلال العطلات أوائل العام الحالي إلى تقليص الطلب على النفط بما يصل إلى 400 ألف برميل يوميا في ربع السنة الجاري، لكن المحللين لا يتوقعون خروج تعافي استهلاك الوقود عن مساره.

ورفعت الصين حصة واردات الخام للكيانات غير الحكومية 20 %، العام الجاري بعد بدء تشغيل وحدات تكرير جديدة في مصاف ضخمة مثل تشجيانغ وشنغهونغ.

ومن المنتظر أن تنخفض مشتريات الخام في الربع الثاني بعدما سجل خام برنت أعلى مستوى في 13 شهرا، مما يُضعف الطلب ويقلص هوامش أرباح المصافي بينما تتأهب لأعمال صيانة مقررة.

وزادت واردات الغاز الطبيعي 17.4% إلى 20.80 مليون طن في أول شهرين مقارنة بها قبل عام، إذ عززت موجات الطقس البارد الطلب على وقود التدفئة. وكانت الواردت في نفس الفترة من 2019 بلغت 17.36 مليون طن.

وارتفعت صادرات منتجات النفط المكررة 1.9 %، على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني وفبراير شباط لتصل إلى 10.96 مليون طن، وفقا لما أظهرته البيانات.

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