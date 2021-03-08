السعودية ترفع أسعار بيع الخام لآسيا في أبريل

قالت شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية في بيان، إنها رفعت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى آسيا في أبريل نيسان ليصبح بعلاوة تبلغ 1.40 دولار للبرميل فوق متوسط عُمان/دبي وذلك بزيادة 0.40 دولار عن مارس/ آذار.

وحددت الشركة سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بخصم 2.20 دولار للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتننتال، بانخفاض 0.50 دولار عن مارس آذار وإلى الولايات المتحدة عند 0.95 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت، بزيادة 0.10 دولار مقارنة مع الشهر السابق.

كانت أسعار النفط قد ارتفعت الجمعة بنسبة 3.9%، لتواصل المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها على عدم زيادة الإمدادات في أبريل/نيسان، إذ يترقبون تعافياً أكبر للطلب في ظل جائحة فيروس كورونا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو/أيار ما يزيد عن دولار إلى 69.57 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.85%، إلى 66.29 دولار.