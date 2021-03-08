.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

برنت ينزل عن 70 دولارا مع تنامي مخاوف التضخم

النفط الصخري مناسبة
منشأة نفطية
النفط

برنت ينزل عن 70 دولارا مع تنامي مخاوف التضخم

للمرة الأولى منذ بدء أزمة فيروس كورونا

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

دفعت المخاوف من تضخم عالمي أسعار النفط للتراجع الاثنين بعدما تجاوزت 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ بدء أزمة فيروس كورونا بدعم من تحفيز أميركي، ومع التوتر في الشرق الأوسط بعد محاولة فاشلة لهجمات إرهابية على منشآت نفطية سعودية.

وبحلول الساعة 1550 بتوقيت غرينتش، كان برنت منخفضا 90 سنتا، أو ما يعادل 1.30% عند 68.46 دولار للبرميل بعدما قفز في وقت سابق إلى 71.38 دولار وهو أعلى مستوياته منذ الثامن من يناير 2020. لكن خام القياسي العالمي ما زال يحوم قرب أعلى مستوياته في أكثر من عام.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 85 سنتا، أو 1.29% مسجلا 65.24 دولار، وذلك بعد أن لامس 67.98 دولار في وقت سابق، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

أقر مجلس الشيوخ الأميركي يوم السبت خطة إنقاذ مرتبطة بكوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار، مما يعزز الآفاق الاقتصادية ويدفع الطلب الذي كان قد تبدد بفعل الجائحة.

سوق السعودية تغلق فوق 9370 نقطة.. أعلى مستوى بـ 6 سنوات أسواق المال سوق السعودية سوق السعودية تغلق فوق 9370 نقطة.. أعلى مستوى بـ 6 سنوات

نزلت الأسهم العالمية اليوم بفعل زيادة مخاوف التضخم نتيجة حزمة التحفيز وصعود أسهم التكنولوجيا، وهي المخاوف التي يعود بعضها إلى ارتفاع سعر النفط.

وصعدت أسعار الخام بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاء آخرين من منتجي النفط، في إطار مجموعة أوبك+، الأسبوع الماضي على الالتزام إلى حد كبير بتخفيضات الإنتاج رغم زيادة أسعار الخام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة
لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟ لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟

الأكثر قراءة

اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟ اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟
قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال
إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا
ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته
التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية
مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي

قبل أن تذهب

بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم
بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم

اكتشف المزيد