برنت ينزل عن 70 دولارا مع تنامي مخاوف التضخم

دفعت المخاوف من تضخم عالمي أسعار النفط للتراجع الاثنين بعدما تجاوزت 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ بدء أزمة فيروس كورونا بدعم من تحفيز أميركي، ومع التوتر في الشرق الأوسط بعد محاولة فاشلة لهجمات إرهابية على منشآت نفطية سعودية.

وبحلول الساعة 1550 بتوقيت غرينتش، كان برنت منخفضا 90 سنتا، أو ما يعادل 1.30% عند 68.46 دولار للبرميل بعدما قفز في وقت سابق إلى 71.38 دولار وهو أعلى مستوياته منذ الثامن من يناير 2020. لكن خام القياسي العالمي ما زال يحوم قرب أعلى مستوياته في أكثر من عام.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 85 سنتا، أو 1.29% مسجلا 65.24 دولار، وذلك بعد أن لامس 67.98 دولار في وقت سابق، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

أقر مجلس الشيوخ الأميركي يوم السبت خطة إنقاذ مرتبطة بكوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار، مما يعزز الآفاق الاقتصادية ويدفع الطلب الذي كان قد تبدد بفعل الجائحة.

نزلت الأسهم العالمية اليوم بفعل زيادة مخاوف التضخم نتيجة حزمة التحفيز وصعود أسهم التكنولوجيا، وهي المخاوف التي يعود بعضها إلى ارتفاع سعر النفط.

وصعدت أسعار الخام بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاء آخرين من منتجي النفط، في إطار مجموعة أوبك+، الأسبوع الماضي على الالتزام إلى حد كبير بتخفيضات الإنتاج رغم زيادة أسعار الخام.