ما توقعات رئيس "توتال" حول الطلب على البنزين؟

قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال باتريك بويان، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع تراجع الطلب على البنزين من العام 2030، لافتا إلى أن الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة ستصبح المكون الرئيسي لمحفظة أعمال الشركة.

وأبلغ باتريك بويان، إذاعة بي.إف.إم بيزنس، أن توتال تتوقع إجراء تخفيضات محدودة على قيم أصولها في الأعوام المقبلة.

وواصلت أسعار النفط اليوم الاثنين، ارتفاعاتها القوية، بعد الصعود القوي يوم الجمعة الماضية بعد إبقاء تخفيض أوبك بلس عند مستوياتها الحالية مع استثناء روسيا وأذربيجان.

وارتفع خام برنت القياسي اليوم بنسبة 2% ليصل إلى 70.75 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ يناير 2020، فيما صعد خام غرب تكساس الأميركي بنفس النسبة ليصل إلى 67.42 دولار.

كانت أسعار النفط قد ارتفعت الجمعة بنسبة 3.9%، لتواصل المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها على عدم زيادة الإمدادات في أبريل/نيسان، إذ يترقبون تعافياً أكبر للطلب في ظل جائحة فيروس كورونا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو/أيار ما يزيد عن دولار إلى 69.57 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.85%، إلى 66.29 دولار.