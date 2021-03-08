.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ما توقعات رئيس "توتال" حول الطلب على البنزين؟

توتال
شعار شركة "توتال"
النفط

ما توقعات رئيس "توتال" حول الطلب على البنزين؟

توتال تتوقع إجراء تخفيضات محدودة على قيم أصولها في الأعوام المقبلة

متابع الغاء المتابعة

باريس – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال باتريك بويان، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع تراجع الطلب على البنزين من العام 2030، لافتا إلى أن الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة ستصبح المكون الرئيسي لمحفظة أعمال الشركة.

وأبلغ باتريك بويان، إذاعة بي.إف.إم بيزنس، أن توتال تتوقع إجراء تخفيضات محدودة على قيم أصولها في الأعوام المقبلة.

وواصلت أسعار النفط اليوم الاثنين، ارتفاعاتها القوية، بعد الصعود القوي يوم الجمعة الماضية بعد إبقاء تخفيض أوبك بلس عند مستوياتها الحالية مع استثناء روسيا وأذربيجان.

بعد صدمة كورونا.. أرباح توتال الفصلية ترتفع شركات شركات بعد صدمة كورونا.. أرباح توتال الفصلية ترتفع

وارتفع خام برنت القياسي اليوم بنسبة 2% ليصل إلى 70.75 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ يناير 2020، فيما صعد خام غرب تكساس الأميركي بنفس النسبة ليصل إلى 67.42 دولار.

كانت أسعار النفط قد ارتفعت الجمعة بنسبة 3.9%، لتواصل المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها على عدم زيادة الإمدادات في أبريل/نيسان، إذ يترقبون تعافياً أكبر للطلب في ظل جائحة فيروس كورونا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو/أيار ما يزيد عن دولار إلى 69.57 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.85%، إلى 66.29 دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة
لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟ لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟

الأكثر قراءة

اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟ اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟
قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال
إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا
ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته
التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية
مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي

قبل أن تذهب

بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم
بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم

اكتشف المزيد