مصادر: إنتاج النفط الروسي يرتفع لـ10.2 مليون برميل يومياً

قال مصدران مطلعان إن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ارتفع إلى 10.17 مليون برميل يوميا في الفترة من الأول إلى الثامن من مارس آذار، وذلك ارتفاعا من متوسط عند 10.09 مليون برميل يوميا جرى ضخها في فبراير شباط.

واعتبارا من الثامن من مارس آذار، بلغ إنتاج النفط 10.20 مليون برميل، وفقا لأحد المصدرين، مما يشير إلى أن الإنتاج سيرتفع أكثر.

وتتضمن بيانات الإنتاج مكثفات الغاز، وهو نوع من النفط الخفيف.

ولا تعلن روسيا إنتاج المكثفات بشكل منفصل. ولم ترد وزارة الطاقة حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.

إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، صوب 69 دولارا مع تركيز المستثمرين على احتمال شح الإمدادات بعد تمديد أوبك قيود الإنتاج وسط آمال متزايدة بتعافي الطلب.

وكانت الأسعار قد ارتفعت لأعلى مستوى منذ بدء الجائحة، الاثنين، بعد محاولات فاشلة لهجمات إرهابية على مواقع سعودية الأحد. وقالت المملكة إنها أحبطت الهجمات، لتنزل الأسعار مع تراجع المخاوف حيال الإمدادات.

وصعد خام برنت دولارا للبرميل إلى 69.24 دولار، كما زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 34 سنتا إلى 65.39 دولار للبرميل.