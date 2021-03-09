النفط يعاود الصعود مع تجدد الاهتمام بشح المعروض

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء صوب 69 دولارا مع تركيز المستثمرين على احتمال شح الإمدادات بعد تمديد أوبك قيود الإنتاج وسط آمال متزايدة بتعافي الطلب.

كانت الأسعار ارتفعت لأعلى مستوى منذ بدء الجائحة الاثنين بعد محاولات فاشلة لهجمات ارهابية على مواقع سعودية الأحد. وقالت المملكة إنها أحبطت الهجمات، لتنزل الأسعار مع تراجع المخاوف حيال الإمدادات.

وصعد خام برنت دولارا للبرميل إلى 69.24 دولار، كما زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 34 سنتا إلى 65.39 دولار للبرميل.

وقال تاماس فارجا من بي.في.إم "اعتُبرت الانخفاضات في الآونة الأخيرة فرصا للشراء.. اجتماع أوبك+ الأسبوع الماضي يضمن أن يتجه ميزان النفط العالمي نحو سوق أكثر شحا في المستقبل المنظور".

كان برنت ارتفع يوم الاثنين إلى 71.38 دولار وهو أعلى مستوى منذ الثامن من يناير 2020، بينما سجل الخام الأميركي 67.98 دولار وهو الأعلى منذ أكتوبر 2018.

وفي هذا السياق، قال كبير محللي السوق في أواندا إدوارد مويا، "أسعار الخام تهبط في ظل تعاملات بلا هوادة على أساس دولار قوي. التحفيز الضخم الذي يوشك أن يُقر في الولايات المتحدة سيظل يرفع توقعات التضخم وهو ما يعني أن دولار أقوى في المدى القصير سيضغط على السلع الأولية".