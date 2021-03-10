أدنوك وبتروناس الماليزية يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجي

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عن توقيع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي مع شركة "بتروناس" الماليزية، لاستكشاف فرص التعاون بين الجانبين في مختلف مجالات ومراحل الأعمال في سلسلة القيمة في قطاع النفط والغاز.

بموجب الاتفاقية، ستقوم أدنوك و"بتروناس" باستكشاف فرص التعاون في مجال استكشاف وتطوير وإنتاج الموارد الهيدروكربونية التقليدية وغير التقليدية في إمارة أبوظبي، مما يؤكد على الإمكانات الواعدة الكبيرة لموارد النفط والغاز الضخمة غير المستغلة في أبوظبي، وتعكس نهج أدنوك في الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية لتسريع عمليات الاستكشاف والتطوير.

وتسهم هذه الاتفاقية، التي تعد الأولى من نوعها بين الشركتين، في تعزيز العلاقات الثنائية القوية التي تربط بين دولة الإمارات وماليزيا، وتؤكد على نهج أدنوك في توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة لتحقيق أقصى قيمة ممكنة في جميع جوانب عملياتها التشغيلية خلال تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن التعاون مع "بتروناس" لأول مرة من خلال هذه الاتفاقية المهمة يعتبر امتداداً طبيعياً للعلاقات الوثيقة التي تربط بين دولة الإمارات وماليزيا، وتوفر الاتفاقية فرصاً مهمة لتعميق هذه العلاقات من خلال التعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة".

وأضاف: "توفر الاتفاقية العديد من الفرص المحتملة للشركتين لتعزيز وخلق القيمة في مختلف مجالات ومراحل الأعمال في سلسلة القيمة في قطاع النفط والغاز، خاصةً في هذه الفترة التي نبدأ فيها بالاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد، وتتيح هذه الاتفاقية إمكانات كبيرة وواعدة، ونتطلع إلى ترجمتها إلى شراكات عمليّة تعود بالنفع والفائدة على الطرفين".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "بتروناس"، تنجكو محمد توفيق: "يعكس التعاون بين "بتروناس" و"أدنوك" الرؤية المشتركة التي تجمع بين الشركتين في سعيهما لخلق وزيادة القيمة من خلال البحث عن حلول الطاقة النظيفة والمبتكرة خصوصاً في الوقت الذي نواجه فيه تحديات التحول المتسارع في قطاع الطاقة، ونحن نتطلع إلى العمل مع أدنوك لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بطريقة مسؤولة ومستدامة".

وتابع: "ستعمل الشركتان من خلال الاتفاقية على إجراء تقييم مشترك للفرص الاستراتيجية المتاحة للتعاون على المستويين المحلي والدولي في قطاع التكرير والبتروكيماويات، مثل تزويد السفن بالوقود، ودعم ناقلات الغاز الطبيعي المسال ومشاريع شركة "تعزيز" التي تقود تطوير المشاريع الصناعية في الرويس وأبوظبي لتحفيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات".

واتفقت أدنوك و"بتروناس" أيضاً على استكشاف فرص الشراكة المحتملة في مجال تداول وتجارة المنتجات البترولية، بما في ذلك تحسين إمدادات النفط الخام والمواد الأولية والمنتجات المكررة، كذلك التعاون في مجال وقود الهيدروجين، والتكنولوجيا الحديثة، والبحث والتطوير في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز استخلاص الموارد الهيدروكربونية وتقنية التقاط واستخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون التي تمتلك فيها أدنوك خبرة واسعة.

وتعد شركة "بتروناس" شريكاً عالمياً في مجال الطاقة وحلولها، حيث تحظى بحضور في أكثر من 50 بلداً حول العالم، وتواصل الشركة توسيع محفظة أعمالها في الموارد التقليدية وغير التقليدية ومجموعة متنوعة من منتجات الوقود وزيوت التشحيم والبتروكيماويات مدفوعة بهدفها الرامي إلى إثراء حياة الأفراد من أجل مستقبل مستدام.