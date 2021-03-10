.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

النفط يواصل تراجعه بعد زيادة حادة في المخزونات الأميركية 

أسعار النفط

النفط يواصل تراجعه بعد زيادة حادة في المخزونات الأميركية 

برنت يتراجع دون 67 دولارا للبرميل 

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

نزل النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الأربعاء، إذ باع المستثمرون الخام لجني الأرباح بينما يترقبون بيانات المخزونات الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم بحثا عن مؤشرات بشأن الاتجاه القادم للأسعار.

ونزل خام برنت تسليم مايو/أيار 63 سنتا أو ما يعادل 0.9%، إلى 66.89 دولار للبرميل، بعد أن بلغ في وقت سابق أدنى مستوى خلال الجلسة عند 66.50 دولار، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أبريل/نيسان 63.47 دولار للبرميل، منخفضا 54 سنتا أو ما يعادل 0.8%.

ولقت الأسعار الدعم الأسبوع الماضي من قرار أوبك+ بالإبقاء على تخفيضات الإنتاج في أبريل/نيسان كما هي إلى حد بعيد. ثم قفزت الأسعار يوم الاثنين، إذ ارتفع برنت فوق 70 دولارا للبرميل.

النساء يمكنهن إضافة 20 تريليون دولار للاقتصاد العالمي بشرط! قصص خاصة اقتصاد النساء يمكنهن إضافة 20 تريليون دولار للاقتصاد العالمي بشرط!

وقال فيريندرا تشوهان المحلل لدى إنرجي أسبكتس للاستشارات في سنغافورة "إنه إدراك لعدم وجود أي تأثير على إمدادات النفط".

وأضاف أن مزيجا من العوامل من بينها أن اثنين من كبار المستوردين وهما الهند والصين يسحبان الخام من المخزونات في ظل الأسعار الحالية المرتفعة وتوقعات بعودة إمدادات إيران هدأ الأسعار.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت مخزونات الخام 12.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من مارس/آذار وفقا لمصادر تجارية مستندة إلى بيانات من معهد البترول الأميركي. وكان محللون يتوقعون زيادة بنحو 800 ألف برميل في استطلاع أجرته رويترز.

ومن المتوقع صدور الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم.

في غضون ذلك، من المتوقع أن يجلب ارتفاع الأسعار المزيد من الإمدادات الأميركية إلى السوق.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الثلاثاء إن إنتاج النفط الأميركي ما زال من المتوقع أن يهبط 160 ألف برميل يوميا في 2021 إلى 11.15 مليون برميل يوميا، لكن ذلك يمثل انخفاضا أقل مقارنة مع توقع شهري سابق للإدارة بتراجع عند 290 ألف برميل يوميا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

منقذة طفلة التحرش التي هزت مصر.. تكشف تفاصيل صادمة منقذة طفلة التحرش التي هزت مصر.. تكشف تفاصيل صادمة
صور.. نظارات تتيح الرؤية عبر الجدران وفي الظلام! صور.. نظارات تتيح الرؤية عبر الجدران وفي الظلام!

الأكثر قراءة

"نشرت الفيديو لفضحه".. قصة سيدة أنقذت طفلة التحرش بمصر
بالصور.. المتحرش بطفلة المعادي في قبضة الأمن المصري بالصور.. المتحرش بطفلة المعادي في قبضة الأمن المصري
تصريح مفاجئ: هاري كان دوماً ممتعاً ثم أصبح بائساً مع ميغان تصريح مفاجئ: هاري كان دوماً ممتعاً ثم أصبح بائساً مع ميغان
تكسير يد وأسنان.. معركة في السماء بين طيار ومضيف تكسير يد وأسنان.. معركة في السماء بين طيار ومضيف
والد ميغان يخرج عن صمته: اعتذرت لها 100 مرة والد ميغان يخرج عن صمته: اعتذرت لها 100 مرة
فيديو جديد.. شاهد لحظة هروب المتحرش بطفلة المعادي فيديو جديد.. شاهد لحظة هروب المتحرش بطفلة المعادي

قبل أن تذهب

اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض
اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض

اكتشف المزيد