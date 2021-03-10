مصر: تسوية دعاوى مع 3 شركات بشأن محطة دمياط للغاز

أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الأربعاء، سريان سلسلة من الاتفاقات التي تسوي جميع الدعاوى بين مصر، والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ويونيون فينوسا جاس، والشركة المصرية الإسبانية للغاز (سيجاس).

وهذه التسوية تضمن استئناف الإنتاج في محطة دمياط للغاز الطبيعي المسال.

وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة البترول المصرية استئناف عمل محطة التسييل، المملوكة بنسبة 50% لشركة "إيني".

وهي خطوة محورية في خطط البلاد للترويج لنفسها كمركز للطاقة في شرق البحر المتوسط.

يذكر أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) قد قالت في وقت سابق، إنه من المقرر زيادة إنتاج مصر من الغاز إلى 7.540 مليار قدم مكعبة يوميا في 2020-2021، بما يزيد نحو 15% عن إنتاج 2019-2020.

وكان إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في 2019-2020 بلغ نحو 6.550 مليار قدم مكعبة يوميا، وفقا للتقرير.

وتشهد مصر طفرة في إنتاج الغاز بفضل حقل "ظُهر" في البحر المتوسط واكتشافات في شمال الإسكندرية ودلتا النيل.

وتأمل مصر في استغلال موقعها وبنيتها التحتية لتصبح مركزا رئيسيا لتجارة الغاز وتوزيعه في المنطقة.