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زيادة مخزونات النفط الأميركية.. مخزون الوقود يهبط

مخزونات النفط الأميركي
مخزونات النفط الأميركي
النفط

زيادة مخزونات النفط الأميركية.. مخزون الوقود يهبط

معلومات الطاقة الأميركية: مخزونات الخام ارتفعت 526 ألف برميل خلال أسبوع

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - رويترز

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وزادت مخزونات الخام 13.8 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في الخامس من مارس، وذلك مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته رويترز زيادة قدرها 816 ألف برميل.

وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ارتفعت 526 ألف برميل.

وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 2.4 مليون برميل يوميا، في حين زادت معدلات تشغيل المصافي 13 نقطة مئوية.

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وانخفضت مخزونات البنزين 11.9 مليون برميل إلى 231.6 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع رويترز تراجعها بمقدار 3.5 مليون برميل.

وأظهرت البيانات انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 5.5 مليون برميل إلى 137.5 مليون برميل، وذلك مقابل توقعات لانخفاض 3.5 مليون برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 919 ألف برميل يوميا.

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