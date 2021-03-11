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ارتفاع أسعار النفط مع تراجع مخزونات الوقود.. وبرنت فوق 68 دولارا

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أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفط مع تراجع مخزونات الوقود.. وبرنت فوق 68 دولارا

أكسي للخدمات المالية: طلب قوي على منتجات الوقود النهائية بما يشير إلى تعاف اقتصادي

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سنغافورة - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس إذ عزز توزيع اللقاحات للوقاية من كوفيد-19 توقعات تعافي الاقتصاد وتراجعت مخزونات الوقود الأميركية على نحو حاد، لكن ارتفاع مخزونات الخام بعد عاصفة في تكساس الشهر الماضي حد من المكاسب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو/أيار 20 سنتا أو ما يعادل 0.3%، إلى 68.10 دولار للبرميل خلال التعاملات، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أبريل/نيسان 64.56 دولار للبرميل، مرتفعا 21 سنتا أو ما يعادل 0.3%.

وقال ستيفن إينس كبير استراتيجي الأسواق العالمية في شركة أكسي للخدمات المالية "انخفضت مخزونات البنزين... مما قدم موازنة في الاتجاه الصعودي ودفع في النهاية أسعار النفط لمستويات أعلى بفضل طلب قوي على المنتجات النهائية، بما (يشير) بالتالي إلى تعاف اقتصادي".

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وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء إن مخزونات البنزين انخفضت 11.9 مليون برميل إلى 231.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من مارس/آذار، في حين توقع المحللون في استطلاع رويترز تراجعها بمقدار 3.5 مليون برميل.

لكن مخزونات الخام زادت 13.8 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في الخامس من مارس/آذار مسجلة 498.4 مليون برميل، وذلك مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة قدرها 816 ألف برميل، إذ استمرت تداعيات عاصفة شتوية في منتصف فبراير شباط على قطاع النفط بالولايات المتحدة والتي عطلت عمليات التكرير وأوقفت الإنتاج في تكساس.

وعالميا، قال محللون وشركات تتبع حركة السفن إن المخزونات ظلت وفيرة مع ارتفاع المخزون من النفط الخام الأسبوع الماضي في مراكز برية وبحرية.

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