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"أوبك" تتوقع تركز تعافي الطلب النفطي بالنصف الثاني

أوبك مناسبة
شعار منظمة أوبك
أوبك

"أوبك" تتوقع تركز تعافي الطلب النفطي بالنصف الثاني

الطلب سيرتفع 5.89 مليون برميل يوميا في 2021، بما يعادل 6.5%

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لندن – رويترز

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قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك إن تعافي الطلب على النفط سيتركز في النصف الثاني من العام، إذ يستمر تأثير الجائحة في تقويض دعم المنظمة وحلفائها للسوق.

وأفادت، في تقرير شهري، أن الطلب سيرتفع 5.89 مليون برميل يوميا في 2021، بما يعادل 6.5%، وذلك بزيادة طفيفة عن تقديرات الشهر السابق. لكن المنظمة خفضت توقعاتها للنصف الأول.

إلى ذلك، صرحت أوبك في التقرير "من المتوقع أن يبلغ إجمالي الطلب على النفط 96.3 مليون برميل يوميا، ويبدو أن أغلب الاستهلاك سيكون في النصف الثاني.

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"نمو الطلب هذا العام لن يكون قادرا على تعويض العجز الكبير في 2020، إذ من المتوقع استمرار القيود على حركة الأفراد طوال 2021".

وقد تعزز أحدث التوقعات وجهات النظر التي ترى توخي الحذر لدى أوبك وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك+، بشأن مدى سرعة التخلي عن مزيد من تخفيضات إنتاج النفط غير المسبوقة التي تبنوها العام الماضي. وقررت أوبك+ الأسبوع الماضي تمديد غالبية التخفيضات الحالية لنهاية أبريل نيسان.

ورفعت أوبك توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام إلى 5.1% من 4.8%، غير أنها تتوقع تواصل تأثير الجائحة في النصف الأول من العام.

وأظهر التقرير أيضا تراجع إنتاج أوبك النفطي في فبراير شباط، في الوقت الذي عاد فيه أغلب أعضاء أوبك+ إلى كبح الإنتاج وتعهدت السعودية بخفض طوعي إضافي مليون برميل يوميا في فبراير شباط ومارس آذار، مددته الأسبوع الماضي لنهاية أبريل نيسان.

منظمة أوبك
منظمة أوبك

وقالت أوبك إن إنتاجها انخفض 650 ألف برميل يوميا إلى 24.85 مليون برميل يوميا، وذلك بفعل الخفض السعودي.

وأبلغت السعودية أوبك أنها نفذت أغلب الخفض، مقلصة الإنتاج 956 ألف برميل يوميا إلى 8.147 مليون برميل يوميا.

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