تغييرات هيكلية وإدارية واسعة في شركة نفط الكويت

أصدر الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت عماد سلطان، تعميماً إدراياً وتنظيمياً لإجراء بعض التغيرات الوظيفية في الشركة على أن يتم سريانه اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وتضمن التعميم تغيير في الإدارة العامة مجموعة مكتب الرئيس التنفيذي فريق عمل الشئون العامة على أن يعين محمد نايف الصباح رئيساً لفريق عمل الشؤون العامة ويكون مسؤولاً أمام مدیر مجموعة مكتب الرئيس التنفيذي.

وكذلك تغيير في فريق عمل الاستشارات القانونية وتصبح إيمان حمد الشطي رئيساً لفريق عمل وكبير مستشاري الاستشارات القانونية، وتعين أبرار طلال المطيري رئيساً لفريق عمل التقاضي وكبير مستشاري التقاضي على أن تكونا المذكورتان أعلاه مسئولتين أمام مدير مجموعة الشؤون القانونية، نقلاً عن صحيفة "الجريدة" الكويتية، اليوم الخميس.

وشمل التعميم تغيرات على مديرية المشاريع الكبرى والخدمات الفنية ليصبح مدير مجموعة المشاريع الكبرى عبدالله خالد الزمامي مستشاراً ويكون مسؤولاً نائب الرئيس التنفيذي المشاريع الكبرى والخدمات الفنية.

ونص التعميم على تغيرات في مجموعة هندسة الحفر مجموعة عمل هندسة الحفر وإصلاح الآبار التطويري ليصبح عبدالعزیز خالد الشايجي رئيساً لفريق عمل هندسة الحفر وإصلاح الآبار التطويري ويعين هيثم إبراهيم الميان رئيساً لفريق عمل هندسة الحفر وإصلاح الآبار العميق ويصبح فهد فواز الضامن رئيساً لفريق عمل مساندة عمليات الحفر ويصبح خالد صالح عيسى رئيساً لفريق عمل إدارة عقود منصات الحفر يكون المذكورون أعلاه مسئولين أمام مدير مجموعة هندسة الحفر.

وتضمن التعميم تغيرات على مجموعة المساندة الفنية يعين محمد صالح العقاب رئيساً لفريق عمل الخدمات الفنية للحفر وإصلاح الآبار، ويعين مرزوق علي العتيبي رئيساً لفريق عمل الصحة والسلامة والبيئة ويكون المذكوران أعلاه مسؤولين أمام مدير مجموعة المساندة الفنية.

وشمل التعميم على تغيرات في مديرية الحفر والمساندة الفنية – ليعين عبدالله عبدالرحيم معرفي رئيساً لفريق عمل الحفر التطويري وإصلاح الآبار، ويعين عبدالله محمد العجمي رئيساً لفريق عمل الحفر التطويري وإصلاح الآبار، يكون المذكوران أعلاه مسؤولين أمام مدير مجموعة الحفر التطويري.

وجاء في التعميم أيضاً تغيرات على مجموعة الحفر التطویری ليعين ناصر خلف البرازي رئيساً لفريق عمل الحفر التطويري وإصلاح الآبار ويصبح صالح طالب مقيم رئيساً لفريق عمل الحفر التطويري وإصلاح الآبار ويكون المذكوران أعلاه مسؤولین أمام مدير مجموعة الحفر التطويري، ويعين عادل قاسم الصراف رئيساً لفريق عمل الحفر العميق وإصلاح الآبار ومشاري نجيب المضف رئيساً لفريق عمل الحفر العميق وإصلاح الآبار وأحمد حسين العثمان رئيساً لفريق عمل الحفر العميق وإصلاح آبار الغاز ويكون المذكورون أعلاه مسؤولين أمام مدير مجموعة الحفر العميق.

وشمل التعميم تعيين إياد حبيب الخياط مديراً لمجموعة المشاريع الكبرى، ويكون مسؤولاً أمام نائب الريس التنفيذي المشاريع الكبرى والخدمات الفنية، ويعين رئيس فريق عمل المشاريع الكبرى في وقت لاحق ويصبح فهد عبدالكريم القطان رئيساً لفريق عمل الإطفاء «شمال وغرب الكويت» ومسؤولاً أمام مدیر مجموعة الإطفاء ويعين رئيس فريق عمل نظم الصحة والسلامة والبيئة في وقت لاحق.

وتضمن التعميم تعيين محمد صالح العقاب رئيساً لفريق عمل الخدمات الفنية للحفر وإصلاح الآبار ومرزوق علي العتيبي رئيساً لفريق عمل الصحة والسلامة والبيئة يكون المذكوران أعلاه مسؤولين أمام مدير مجموعة المساندة الفنية.