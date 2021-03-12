تراجع طفيف للنفط.. وبرنت يحافظ على مستوى 69 دولارا للبرميل

تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، عقب الارتفاع القوي الذي شهدته الأسعار أمس الخميس على خلفية تراجع تراجع الدولار.

وتراجع خام برنت بنسبة 0.42% إلى 69.34 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.55% إلى 65.66 دولار للبرميل.

يأتي ذلك بعدما ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2% أمس الخميس بفعل تراجع الدولار وتوقعات بأن تكون تخمة معروض الخام قصيرة الأمد بسبب انخفاض حاد في مخزونات الوقود الأميركية وإعادة تشغيل المصافي في تكساس.

وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه: "نرى أن سوق الطاقة ستظل عالقة ولفترة غير قصيرة من الأسبوع القادم، ليظل غرب تكساس داخل نطاق 63 إلى 68 دولارا قبل حدوث أي طفرة جديدة".

وأمس، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية اليوم مع انحسار المخاوف من تسارع قوي للتضخم وتحول الانتباه صوب عطاء سندات حكومية لأجل 30 عاما. وتراجع الدولار لليوم الثالث على التوالي وسجل أدنى مستوياته في أسبوع مقابل سلة عملات.

ويضخ المستثمرون الأموال في السلع الأولية مثل النفط بفضل توقعات بتعافي الطلب في النصف الثاني من العام في الوقت الذي ينمو

فيه الاقتصاد العالمي، بينما يسمح توزيع أوسع نطاقا للقاحات مضادة لكوفيد-19 للمزيد من الناس بالسفر هذا الصيف.

وقالت أوبك أمس الخميس إن تعافي الطلب على النفط سيتركز في النصف الثاني من العام.

وشهدت الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، سحبا كبيرا من مخزونات البنزين الأمريكية الأسبوع الماضي إذ أحدثت عاصفة شتوية في تكساس اضطرابا في إنتاج مصافي التكرير.

وقال محللو جيه.بي مورجان في مذكرة أسبوعية إن استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة من المتوقع أن يدفع المنتجين الأمريكيين لزيادة الإنتاج.

ويتوقع البنك الآن أن يبلغ الإنتاج الأمريكي في المتوسط 11.78 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول 2021، بزيادة سنوية 710 آلاف برميل يوميا، بينما ستبلغ الكمية للعام بالكامل 11.36 مليون برميل يوميا في المتوسط مقارنة مع 11.32 مليون برميل يوميا في 2020.