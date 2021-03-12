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جيه بي مورغان: استمرار ارتفاع أسعار النفط سيحفز نمو الإنتاج الأميركي

منصة حفر أميركية
منصة حفر أميركية
أسعار النفط

جيه بي مورغان: استمرار ارتفاع أسعار النفط سيحفز نمو الإنتاج الأميركي

سيبلغ 11.78 مليون برميل يوميا بنهاية العام

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لندن - رويترز

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قال محللون لدى جيه.بي مورغان في مذكرة أسبوعية إن من المتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى تحفيز زيادة إنتاج الخام الأميركي هذا العام.

وقالوا "في ظل الأسعار الحالية، ثمة جدوى اقتصادية لأغلب مشغلي العمليات البرية في الولايات المتحدة، مما يترك مجموعة كبيرة من المشغلين، من الشركات العامة الكبرى إلى الشركات المملوكة ملكية خاصة، في موقف جيد لتكثيف الأنشطة في النصف الثاني من العام الجاري وبناء زخم قوي لإنتاج كميات أكبر في 2022".

ويتوقع البنك حاليا أن يبلغ إنتاج النفط الخام الأميركي في المتوسط 11.78 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول 2021 بارتفاع قدره 710 آلاف برميل يوميا على أساس سنوي.

ويتنبأ البنك بأن إنتاج النفط المحكم في الولايات المتحدة سيبلغ في المتوسط 11.36 مليون برميل يوميا في 2021 مقارنة بمتوسط 11.32 مليون برميل يوميا في العام الماضي.

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