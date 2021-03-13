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تسوية النفط قرب 70 دولاراً بدعم خفض الإنتاج

حقل الوفرة النفطي مناسبة
منشأة نفطية
النفط

تسوية النفط قرب 70 دولاراً بدعم خفض الإنتاج

الأسعار تتلقى دعماً من آمال تعافي الطلب العالمي

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نيويورك - رويترز

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جرت تسوية النفط الجمعة قرب 70 دولارا للبرميل، مدعوما بتخفيضات إنتاج ينفذها كبار منتجي الخام وتفاؤل بشأن تعافي الطلب في النصف الثاني من العام.

وهبط خام القياس برنت 41 سنتا، بما يعادل 0.6%، ليبلغ سعر التسوية 69.22 دولار للبرميل. كما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأميركي الجلسة على انخفاض 41 سنتا أيضا لتجري تسويته عند 65.61 دولار للبرميل.

وأنهى برنت والخام الأميركي الأسبوع دون تغير تقريبا، وذلك بعد أن لامست الأسعار أعلى مستوى في 13 شهرا الاثنين.

وقال جيم ريتربوش رئيس ريتربوش آند أسوسيتس في جالينا بإلينوي إن "الطلب على الأصول عالية المخاطر مثل النفط لا يزال يتدعم بحزمة البيت الأبيض للإنقاذ وتدفق شبه يومي للأنباء الإيجابية بشأن اللقاحات".

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وتتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول تعافيا أقوى للطلب على النفط هذا العام يتركز في النصف الثاني. وقررت أوبك وروسيا وحلفاؤهما في الأسبوع الماضي الإبقاء على قيود الإنتاج دون تغيير يذكر.

وأفادت بيانات من شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أن نشاط شركات الطاقة الأميركية يتراجع أيضا، إذ قلصت عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي العاملة لأول مرة منذ نوفمبر.

وشهدت الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، سحبا كبيرا من مخزونات البنزين الأميركية الأسبوع الماضي إذ أحدثت عاصفة شتوية في تكساس اضطرابا في إنتاج مصافي التكرير.

وقال محللو جيه.بي مورغان في مذكرة إن استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة من المتوقع أن يدفع المنتجين الأميركيين لزيادة الإنتاج، وهو ما قد يضغط في نهاية المطاف على الأسعار.

ويتوقع جيه.بي مورغان أن يبلغ الإنتاج النفطي الأميركي 11.36 مليون برميل يوميا في المتوسط مقارنة مع 11.32 مليون برميل يوميا في 2020.

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