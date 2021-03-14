"مصدر" الإماراتية تطور مشاريع طاقة شمسية بقدرة 500 ميغاواط بإثيوبيا

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الإماراتية، اتفاقها مع حكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لتطوير مشاريع طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميغاواط في مواقع متعددة في إثيوبيا.

تغطي الاتفاقية عمليات التطوير والتمويل والتصميم والهندسة والمشتريات والبناء والاختبار والمقاولات والتأمين والملكية والتشغيل والصيانة ونقل محطات الطاقة الكهروضوئية كما سيتم الاتفاق على مواقع إنشاء المحطات خلال مرحلة التطوير.

ومن المنتظر توقيع اتفاقيات شراء الطاقة وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة في وقت لاحق من هذا العام واستكمال عملية الإغلاق المالي وبدء التشغيل التجاري في عام 2022، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقع مذكرة التفاهم بين الجانبين، أحمد شيد وزير المالية الإثيوبي ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" خلال مراسم أقيمت في مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي بالعاصمة أديس أبابا.

وقال محمد جميل الرمحي، إن هذه الاتفاقية من شأنها المساهمة في جهود إثيوبيا لتنويع مزيج الطاقة ودفع جهود التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن "مصدر" تعمل على تحفيز وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة والابتكار في التقنيات النظيفة في أكثر من 30 دولة حول العالم وتتطلع إلى العمل مع حكومة إثيوبيا للمساهمة في توسيع نطاق إيصال إمدادات الكهرباء لتشمل جميع السكان.

وتعتبر مصادر الطاقة المتجددة المزود الرئيسي لشبكة الكهرباء المحلية في إثيوبيا بنسبة تقارب 100 في المائة ورغم ذلك لا يزال أكثر من نصف سكان البلاد يعانون عدم الحصول على إمدادات مباشرة من الكهرباء.

ويهدف برنامج الكهرباء الوطني في إثيوبيا إلى تحقيق الوصول الشامل إلى الطاقة بحلول عام 2025 وتنويع مصادر الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الطاقة الكهرومائية التي يمكن أن تتأثر بعوامل الجفاف.