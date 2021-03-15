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برنت يتجه لـ 70 دولاراً مع تحسن توقعات طلب الطاقة الصيني

أسعار النفط

برنت يتجه لـ 70 دولاراً مع تحسن توقعات طلب الطاقة الصيني

ارتفع 0.7%

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سنغافورة - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، ويتجه برنت نحو مستوى سبعين دولارا للبرميل، إذ تظهر بيانات تسارع التعافي الاقتصادي الصيني في بداية 2021، مما يدعم الطلب على الطاقة لدى أكبر مستورد للنفط في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو أيار 47 سنتا، بما يعادل 0.7%، إلى 69.69 دولار للبرميل في التعاملات الصباحية، في حين بلغ الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل نيسان 66.10 دولار للبرميل، بزيادة 49 سنتا، أو 0.8%.

وأظهرت البيانات أن نمو الناتج الصناعي الصيني تسارع في يناير كانون الثاني وفبراير شباط، متجاوزا التوقعات، في حين ارتفع إنتاج مصافي التكرير 15%مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

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وقال سينج يك تي المحلل لدى شركة الاستشارات الصينية سيا إنرجي، إن الصناعات الثقيلة الصينية شهدت نموا قويا، إذ سجل إنتاجها من الأسمنت والصلب والألمنيوم نموا في خانة العشرات بالمقارنة مع مستويات 2019 قبل جائحة كوفيد، مضيفا أن معدلات النمو جاءت عنيفة بالنظر إلى أسس الصين الكبيرة.

وقال إن إنتاج وشحن كل تلك المواد يحتاج طاقة.

يأتي خفض الإمدادات في الوقت الذي قررت فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في وقت سابق من الشهر الجاري تمديد معظم تخفيضات إمداداتها لشهر أبريل نيسان.

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