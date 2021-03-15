"نفط الكويت" تحصل على موافقات لترسيات ومناقصات بـ 180 مليون دولار

وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة في الكويت على طلب شركة نفط الكويت لإصدار أوامر تغييرية وترسيات لمناقصات لدى الشركة بقيمة 55 مليون دينار ما يعادل 180 مليون دولار، وفقاً لمصادر نفطية مسؤولة.

وذكرت الشركة أن "جهاز المناقصات" وافق على إصدار الأمر التغييري الأول بمبلغ إجمالي قدره 36 مليون دينار أي نحو 117.7 مليون دولار، وهو ما يعادل نسبة 31.18% على قيمة عقد مرافق الإنتاج الجوراسي في شرق وغرب الروضتين وغرب الصابرية وأم نقا مع شركة سبيتكو، وذلك لتغطية التكاليف المطلوبة لمدة 16 شهرا من تاريخ توقيع الأمر التغييري.

وقالت المصادر إن العقد يأتي لاستمرار تقديم الأعمال التي تقدمها شركة سبيتكو في مرفق الإنتاج المبكر في الصابرية وام نقا، حيث إن الشركة هي التي تنفذ المشروع منذ 4 سنوات بقيمة 377 مليون دولار، ويشمل نطاق عمل المنشأة حاليا إنتاج 100- 120 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا و40 ألف برميل من النفط الخفيف يوميا على التوالي وبمعدل إنتاج للكبريت يبلغ 200 طن في اليوم، وقد بدأ تشغيل المرحلة الأولى بالكامل في نهاية مارس 2018، نقلاً عن صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الاثنين.

إلى ذلك وافق الجهاز المركزي للمناقصات على طلب الأمر التغييري الثالث بزيادة مبلغ إجمالي قدره مليوني دينار على قيمة عقد المناقصة الخاصة بإيجار سيارات كبيرة ومتنوعة وتزويد سائقين لمدة سنة اعتبارا من 1 فبراير 2021 وحتى 31 مارس 2022.

وطلب "الجهاز المركزي للمناقصات" تأجيل البت في طلب الموافقة على إصدار الأمر التغييري الأول بزيادة مبلغ إجمالي قدره مليون دينار ما يعادل 1.8% للعقد الخاص بإنشاء خطوط أنابيب تدفق النفط الخام في مناطق برقان والمقوع المبرم مع شركة الهندسة الميكانيكية والمقاولات.

وذكرت أن شركة نفط الكويت طلبت ترسية مجاميع المناقصة الخاصة بتوريد انابيب تبطين لإصلاح الحفر التطويري والآبار الطباشيرية بقيمة 15 مليون دينار، حيث تمت ترسية المجموعة الاولى على شركة

DISTRIBUTION SYSTEMS التي حازت اقل الاسعار والمطابقة للشروط والمواصفات بقيمة 2.4 مليون دينار، فيما تمت ترسية المجموعات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة بقيمة 12.64 مليون دينار على شركة ساتكو انرجي.