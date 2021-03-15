.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"نفط الكويت" تحصل على موافقات لترسيات ومناقصات بـ 180 مليون دولار

نفط الكويت مناسبة
موقع تابع لشركة نفط الكويت
اقتصاد الكويت

"نفط الكويت" تحصل على موافقات لترسيات ومناقصات بـ 180 مليون دولار

أكبرها لمرافق الإنتاج الجوراسي بـ 117.7 مليون دولار

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة في الكويت على طلب شركة نفط الكويت لإصدار أوامر تغييرية وترسيات لمناقصات لدى الشركة بقيمة 55 مليون دينار ما يعادل 180 مليون دولار، وفقاً لمصادر نفطية مسؤولة.

وذكرت الشركة أن "جهاز المناقصات" وافق على إصدار الأمر التغييري الأول بمبلغ إجمالي قدره 36 مليون دينار أي نحو 117.7 مليون دولار، وهو ما يعادل نسبة 31.18% على قيمة عقد مرافق الإنتاج الجوراسي في شرق وغرب الروضتين وغرب الصابرية وأم نقا مع شركة سبيتكو، وذلك لتغطية التكاليف المطلوبة لمدة 16 شهرا من تاريخ توقيع الأمر التغييري.

وقالت المصادر إن العقد يأتي لاستمرار تقديم الأعمال التي تقدمها شركة سبيتكو في مرفق الإنتاج المبكر في الصابرية وام نقا، حيث إن الشركة هي التي تنفذ المشروع منذ 4 سنوات بقيمة 377 مليون دولار، ويشمل نطاق عمل المنشأة حاليا إنتاج 100- 120 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا و40 ألف برميل من النفط الخفيف يوميا على التوالي وبمعدل إنتاج للكبريت يبلغ 200 طن في اليوم، وقد بدأ تشغيل المرحلة الأولى بالكامل في نهاية مارس 2018، نقلاً عن صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الاثنين.

التضخم في السعودية يرتفع 5.2% فبراير الماضي اقتصاد اقتصاد السعودية التضخم في السعودية يرتفع 5.2% فبراير الماضي

إلى ذلك وافق الجهاز المركزي للمناقصات على طلب الأمر التغييري الثالث بزيادة مبلغ إجمالي قدره مليوني دينار على قيمة عقد المناقصة الخاصة بإيجار سيارات كبيرة ومتنوعة وتزويد سائقين لمدة سنة اعتبارا من 1 فبراير 2021 وحتى 31 مارس 2022.

وطلب "الجهاز المركزي للمناقصات" تأجيل البت في طلب الموافقة على إصدار الأمر التغييري الأول بزيادة مبلغ إجمالي قدره مليون دينار ما يعادل 1.8% للعقد الخاص بإنشاء خطوط أنابيب تدفق النفط الخام في مناطق برقان والمقوع المبرم مع شركة الهندسة الميكانيكية والمقاولات.

وذكرت أن شركة نفط الكويت طلبت ترسية مجاميع المناقصة الخاصة بتوريد انابيب تبطين لإصلاح الحفر التطويري والآبار الطباشيرية بقيمة 15 مليون دينار، حيث تمت ترسية المجموعة الاولى على شركة

DISTRIBUTION SYSTEMS التي حازت اقل الاسعار والمطابقة للشروط والمواصفات بقيمة 2.4 مليون دينار، فيما تمت ترسية المجموعات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة بقيمة 12.64 مليون دينار على شركة ساتكو انرجي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

بدقة 94%.. أداة جديدة تكتشف التزييف العميق بدقة 94%.. أداة جديدة تكتشف التزييف العميق
3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟ 3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟

الأكثر قراءة

مصرية توثق جريمة تحرش بفيديو.. والشرطة تكشف مفاجأة مصرية توثق جريمة تحرش بفيديو.. والشرطة تكشف مفاجأة
آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير
3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟ 3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟
محمد رمضان يرد على عمرو أديب بفيديو ساخر.. وخرزة زرقاء محمد رمضان يرد على عمرو أديب بفيديو ساخر.. وخرزة زرقاء
هزة عنيفة بسوق العملات الرقمية... ماذا يحدث لـ هزة عنيفة بسوق العملات الرقمية... ماذا يحدث لـ "بيتكوين"؟
سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان

قبل أن تذهب

اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض
اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض

اكتشف المزيد