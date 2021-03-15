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رونغشينغ الصينية تشتري 5 ملايين برميل من خام الشرق الأوسط

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النفط

رونغشينغ الصينية تشتري 5 ملايين برميل من خام الشرق الأوسط

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سنغافورة – رويترز

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قالت مصادر تجارية إن "رونغشينغ" للبتروكيماويات، وهي الذراع التجارية لشركة التكرير الصينية الخاصة جيجيانغ ( Zhejiang) للبتروكيماويات، اشترت 5 ملايين برميل من الخام من الشرق الأوسط على أساس التسليم في مايو أيار ويونيو حزيران، وذلك في مناقصة فورية.

وقالت المصادر إن رونغشينغ اشترت مليوني برميل من الخام العماني عند نحو 1.2 دولار فوق الأسعار المعروضة لخام دبي من شل، ومليون برميل من خام زاكوم العلوي عند ما بين عشرة و15 سنتا فوق سعر البيع الرسمي للخام من إكسون موبيل وإنبكس.

وتتضمن المشتريات في المناقصة أيضا مليوني برميل من خام مربان من بي.بي، وهو ما قال بعض المتعاملين إن يعادل خصما عند نحو 25 سنتا من أسعار البيع الرسمية لمربان في مايو أيار بسبب الهامش الزمني.

ولا تعلق الشركات عادة على مثل تلك الأمور التجارية.

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