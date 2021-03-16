"كيبيك" الكويتية تفقد 15.7 مليار دولار إيرادات لتأخر "الزور"

تحملت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبيك" 4.216 مليون دينار (نحو 13.96 مليون دولار) لتمديد وثائق التأمين الخاصة بمشروع مصفاة الزور، نتيجة تأخير المشروع عن المواعيد التعاقدية المحدّدة.

وقالت مصادر مطلعة، إن تمديد الوثائق التأمينية للمشروع لم يتناسب مع فترة انتهاء المشروع المتوقعة في سبتمبر من العام الجاري، لأن الوثائق مُددت من 16 نوفمبر 2019 حتى 31 ديسمبر 2020، ما يترتب عليه تمديد الوثائق مرة أخرى.

وأضافت أن ما تم حصره من الإيرادات غير المحقّقة نتيجة تأخير إنجاز مشروع مصفاة الزور بلغ 15.741 مليار دولار، وذلك عن التأخير لـ793 يوماً من تاريخ 1 سبتمبر 2019 وفق ما كان مخططاً له، حتى الموعد المتوقّع أن يُنجز به في سبتمبر 2021، ما يؤثر سلباً على التدفقات النقدية للمشروع، نقلاً عن صحيفة "الرأي" الكويتية، اليوم الثلاثاء.

وأشارت المصادر إلى أن "كيبيك" قدمت 917 تنازلاً عن بعض مواصفات الأعمال المحدّدة بالعقود مع المقاولين المسندة إليهم أعمال في مصفاة الزور حتى 31 مارس 2020 والقبول بمواصفات تختلف عنها، مع تخفيض قيمة عقود المقاولين.

وأشارت إلى أن هناك 335 عقداً وافقت الشركة على إصدار أوامر تغييرية لتخفيض قيمتها، في حين تم حصر الأثر المالي لـ81 تنازلاً فقط بنحو 25.429 مليون دولار دون إصدار أي أوامر تغييرية لتخفيض قيمة العقود بها.