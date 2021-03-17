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برنت يحوم حول 68 دولارا مع تراجع مفاجئ لمخزونات النفط الأميركية

أسعار النفط

برنت يحوم حول 68 دولارا مع تراجع مفاجئ لمخزونات النفط الأميركية

الخام الأميركي يرتفع 0.25%

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دبي - العربية.نت

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شهدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، استقرارا رغم التراجع غير المتوقع لمخزونات النفط الأميركية.

وارتفع خام برنت على نحو طفيف بنسبة 0.07% إلى 68.44 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس بنسبة 0.25% إلى 64.96 دولار للبرميل.

وقالت مصادر تجارية نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت انخفاضا غير متوقع الأسبوع الماضي في حين تراجعت مخزونات البنزين بأكثر من المتوقع.

وأضافت المصادر أن مخزونات الخام هبطت مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 مارس آذار، بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها ثلاثة ملايين برميل.

وتراجعت مخزونات البنزين بمقدار 926 ألف برميل في حين كان من المتوقع أن تهبط ثلاثة ملايين برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 904 آلاف برميل مقارنة مع توقعات لهبوط قدره 3.4 مليون برميل.

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