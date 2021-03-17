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السعودية والكويت.. تطورات إيجابية لاتفاقية المنطقة النفطية المقسومة

وزيرا الطاقة السعودي والنفط الكويتي
وزير الطاقة السعودي يلتقي وزير النفط الكويتي
النفط

السعودية والكويت.. تطورات إيجابية لاتفاقية المنطقة النفطية المقسومة

وزير الطاقة السعودي يبحث مع وزير النفط الكويتي سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتعددة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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اجتمع وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان في الرياض، الأربعاء، مع وزير النفط الكويتي الدكتور محمد الفارس الذي يزور المملكة، حيث بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتعددة.

واستعرض وزير الطاقة مع نظيره الكويتي التطورات الإيجابية التي انعكست على التعاون بين البلدين، بعد مرور أكثر من عامٍ على توقيعهما الاتفاقية الملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين، ومذكرة التفاهم المتعلقة بإجراءات استئناف الإنتاج البترولي في الجانبين، التي جسّدت العلاقة الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ودفعت باتجاه تحقيق المصالح المشتركة للطرفين.

كما ناقش الوزيران بحسب وكالة الأنباء السعودية، الخطوات التالية التي تستهدف تعزيز ما تحقق من نجاحٍ في تنفيذ الاتفاقية والمذكرة، والسير بهما قُدماً نحو تحقيق المزيد مما فيه صالح البلدين وشعبيهما.

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وجرى خلال اللقاء كذلك بحث أوضاع السوق البترولية، والتعاون المشترك بين البلدين لدعم استقرار السوق والمحافظة عليه، ودورهما الفاعل ضمن اتفاقية أوبك بلس التي أدت إلى تسارع وتيرة إعادة التوازن لسوق البترول العالمية.

وختم الوزيران لقاءهما بالتأكيد على أهمية العمل المشترك، واستمرار التشاور بين البلدين للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، وتحقيق المزيد منها.

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