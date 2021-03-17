وكالة دولية تكشف توقعاتها لمستقبل النفط حتى 2026

انتعشت أسواق النفط العالمية من صدمة الطلب الهائلة التي أثارتها جائحة كوفيد-19 لكنها لا تزال تواجه درجة عالية من عدم اليقين التي تختبر الصناعة بشكل لم يسبق له مثيل، وفقاً لتقرير جديد لوكالة الطاقة الدولية.

تحولت توقعات الطلب العالمي على النفط إلى مستوى أدنى، وقد يصل الطلب إلى ذروته في وقت أبكر مما كان يعتقد سابقاً إذا تحول التركيز المتزايد من جانب الحكومات على الطاقة النظيفة إلى سياسات أقوى، وأصبحت التغييرات السلوكية الناجمة عن الوباء عميقة الجذور، وفقاً لتقرير صناعة النفط Oil 2021.

ولكن في الحالة الأساسية للتقرير، والتي تعكس إعدادات السياسة الحالية، من المقرر أن يرتفع الطلب على النفط إلى 104 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2026، بزيادة قدرها 4% عن مستويات عام 2019، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

تسببت أزمة كورونا في انخفاض تاريخي في الطلب العالمي على النفط - ولكن ليس بالضرورة هبوطاً دائماً. يعد تحقيق انتقال منظم بعيداً عن النفط أمراً ضرورياً لتحقيق الأهداف المناخية، ولكنه سيتطلب تغييرات كبيرة في السياسة من الحكومات بالإضافة إلى تغييرات سلوكية متسارعة.

بدوره، قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول: "بدون ذلك، من المقرر أن يزداد الطلب العالمي على النفط كل عام من الآن وحتى عام 2026. لكي يصل الطلب العالمي على النفط إلى ذروته في أي وقت قريب، هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات مهمة على الفور لتحسين معايير كفاءة الوقود، وتعزيز مبيعات السيارات الكهربائية والحد من استخدام النفط في قطاع إنتاج الطاقة".

وأضاف أنه يمكن لهذه الإجراءات - جنباً إلى جنب مع زيادة العمل عن بعد، وزيادة إعادة التدوير وتقليل السفر التجاري - أن تقلل من استخدام النفط بما يصل إلى 5.6 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2026، مما يعني أن الطلب العالمي على النفط لن يعود أبداً إلى ما كان عليه قبل الوباء.

يأتي ذلك فيما ستستمر آسيا في السيطرة على النمو في الطلب العالمي على النفط، حيث تمثل 90% من الزيادة بين عامي 2019 و2026 في الحالة الأساسية لتقرير وكالة الطاقة الدولية.

وعلى النقيض من ذلك، لا يُتوقع أن يعود الطلب في العديد من الاقتصادات المتقدمة، والتي تتمتع بمعدل ملكية سيارات ومتوسط استخدام النفط للفرد أعلى بكثير، إلى مستويات ما قبل الأزمة.

فائض العرض يتسع

على جانب العرض، خلقت حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن التوقعات معضلة للمنتجين. فقد تؤدي قرارات الاستثمار التي يتم اتخاذها اليوم إما إلى زيادة السعة الإنتاجية التي تُترك دون استخدام أو زيادة النفط بشكل ضئيل للغاية لتلبية الطلب. من المتوقع فقط زيادة طفيفة في الاستثمار العالمي في المنبع هذا العام بعد أن أنفق المشغلون استثمارات أقل بنحو الثلث في عام 2020 عما كان مخططا له في بداية العام.

وأظهر التقرير، أنه من المتوقع أن تزداد الطاقة الإنتاجية للنفط في العالم بمقدار 5 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2026. وفي الوقت نفسه، أدى الانهيار التاريخي في الطلب إلى احتياطي طاقة إنتاجية فائضة قدره 9 مليون برميل في اليوم يمكن أن تحافظ على الأسواق العالمية مريحة على المدى القريب.

وقدّر تقرير وكالة الطاقة الدولية، أنه لتلبية النمو في الطلب على النفط حتى عام 2026 في الحالة الأساسية، يجب أن يرتفع العرض بمقدار 10 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2026. ومن المتوقع أن يوفر الشرق الأوسط، بقيادة المملكة العربية السعودية، نصف هذه الزيادة، إلى حد كبير من الإغلاق الحالي- في القدرة.

كما أشار إلى أن الحصة السوقية المتزايدة في المنطقة ستمثل تحولاً جذرياً عن السنوات الأخيرة عندما هيمنت الولايات المتحدة على النمو. بناءً على إعدادات السياسة الحالية، ومن المقرر استئناف نمو العرض في الولايات المتحدة مع ارتفاع مستويات الاستثمار والنشاط، ومع ذلك فمن غير المرجح أن تتطابق أي زيادة مع المستويات العالية التي شوهدت في السنوات الأخيرة.

قال بيرول: "لن تتأثر أي شركة نفط وغاز بتحولات الطاقة النظيفة، لذلك يحتاج كل جزء من الصناعة إلى التفكير في كيفية الاستجابة حيث يتزايد الزخم وراء دافع العالم لانبعاثات صفرية". وتابع "إن تقليل الانبعاثات من عملياتها الأساسية، ولا سيما غاز الميثان، يمثل أولوية ملحة. بالإضافة إلى ذلك، هناك تقنيات حيوية لتحولات الطاقة يمكن أن تكون مطابقة لقدرات شركات النفط والغاز، مثل احتجاز الكربون والهيدروجين منخفض الكربون والوقود الحيوي والرياح البحرية. في كثير من الحالات، يمكن أن تساعد هذه القطاعات في إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب معالجة الانبعاثات فيها. من المشجع أن نرى بعض شركات النفط والغاز توسع نطاق التزاماتها في هذه المجالات، ولكن هناك الكثير الذي يتعين القيام به".

محفزات نمو الطلب

على الجانب الأخر، يعاني قطاع التكرير العالمي من الطاقة الفائضة، حيث سيلزم إيقاف تشغيل ما لا يقل عن 6 ميغابايت / يوم للسماح لمعدلات الاستخدام بالعودة إلى المستويات العادية. وفي الوقت نفسه، تواصل الصين والشرق الأوسط والهند دفع نمو الطاقة الإنتاجية الجديدة. وكنتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع واردات النفط الخام الآسيوية إلى 27 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2026، مما يتطلب مستويات قياسية من إنتاج النفط الخام في الشرق الأوسط وحوض المحيط الأطلسي لسد الفجوة.

ستستمر صناعة البتروكيماويات في قيادة نمو الطلب، حيث يمثل الإيثان وغاز البترول المسال والنفتا معاً 70% من الزيادة المتوقعة في الطلب على المنتجات النفطية حتى عام 2026. وقد يكون الطلب على البنزين قد بلغ ذروته، مع تعويض مكاسب الكفاءة والتحول إلى المركبات الكهربائية نمو التنقل في الاقتصادات الناشئة والنامية.

كما توقع التقرير أن يعود الطلب على وقود الطائرات، وهو القطاع الذي تضرر بشدة من الوباء، تدريجياً إلى مستويات ما قبل الأزمة. لكن التحول إلى الاجتماعات والمؤتمرات عبر الإنترنت - إلى جانب جهود الشركات المستمرة لخفض التكاليف وتردد بعض المواطنين في استئناف السفر الترفيهي - يمكن أن يغير اتجاهات السفر بشكل دائم.